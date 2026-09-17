Twitch du 17/09 : Batman: Knightfall, Saint Seiya, Son Goku et Lanterns

Venez débattre avec nous :)

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h !

Une fois n'est pas coutume, nous débuterons par donner notre avis sur un film animé. En effet, Batman: Knightfall partie 1 est enfin disponible. Il est donc temps d'analyser l'adaptation de l'un des arcs les plus connus de l'univers du Chevalier Noir. Après cela, nous basculerons sur notre cycle Saint Seiya avec, cette fois, l'étude du mini-arc autour Docrates. Pour ce qui est du sujet suivant, il sera un peu différent dans le sens où nous allons partir sur le monde merveilleux des hypothèses. Plus particulièrement, nous allons tenter de trouver cinq explications qui pourraient expliquer le changement de comportement de Son Goku dans Dragon Ball Super. Enfin, fans de Green Lantern oblige, nous donnerons notre avis sur les deux derniers épisodes diffusés de la série Lanterns. Spoiler : ça défonce !

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity