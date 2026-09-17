Miracleman rejoint officiellement les Avengers

Une transformation majeure pour David Colton

La rumeur du retour de Miracleman se révèle finalement exacte ! En effet, Marvel a dévoilé des couvertures où l'on voit le personnage. C'est donc bien Miracleman qui se cache derrière la mystérieuse Origin Box ayant donné ses pouvoirs extraordinaires à David Colton. Ce personnage, introduit comme le Captain America du XXIe siècle lors du run de Zdarsky sur Captain America, reprend ainsi le manteau de Miracleman.

Avengers: Armageddon #4, actuellement en vente, est l'avant-dernier des cinq épisodes de l'événement signé Chip Zdarsky, Delio Diaz et Frank Alpizar. Marvel a dévoilé une de ses couvertures signée Michael Cho, mais aussi la couverture définitive du #5, avec David Colton en Miracleman.

Ces révélations interviennent alors que Marvel a déjà annoncé un nouvel Avengers #1 pour novembre, écrit par Zdarsky avec Marco Checchetto, qui introduira un univers Marvel profondément transformé. De plus amples informations sur le futur de Miracleman dans cet univers doivent être dévoilées dans les prochains jours.