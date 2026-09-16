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Marvel

Gael Garcia Bernal explique qu'ils avaient de nombreux projets pour Werewolf by Night 2

Par Adrien L. Source: CBM 16/09/2026 15:23 0
Y'a plus qu'à...

Cela fait maintenant quatre ans que le TV Special Werewolf by Night est disponible sur Disney+. Et malgré son succès et ses bons retours, Marvel n'est jamais réellement venu avec un projet de suite. Pourtant, il y aurait des idées. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'acteur principal Gael Garcia Bernal lors d'une séance de questions/réponses sur Reddit :

Je vous encourage à faire tout ce que vous pouvez, tout ce qui est en votre pouvoir, pour pousser Marvel à faire preuve d'un certain sens des responsabilités ainsi que d'ambition. Car ils doivent faire quelque chose avec Jack, Ted et Werewolf By Night. Ce fut pour moi un projet merveilleux ; j'ai adoré y participer, je me suis énormément amusé à vivre cette expérience, et ce n'était pour moi qu'un avant-goût. J'aimerais pouvoir en faire davantage ; nous avions de nombreux projets, j'espère qu'ils se concrétiseront un jour !

Voilà. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire si vous aviez apprécié le premier long-métrage.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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Werewolf by Night

Werewolf by Night
Réalisateur : Michael Giacchino
Sortie : 17/07/2022

Un groupe secret de chasseurs de monstres se rassemble au château de Bloodstone après la mort de leur chef et s'engage dans une compétition mystérieuse et mortelle pour une relique puissante, qui les amènera face à face avec un monstre dangereux.

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