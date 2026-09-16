Gael Garcia Bernal explique qu'ils avaient de nombreux projets pour Werewolf by Night 2

Y'a plus qu'à...

Cela fait maintenant quatre ans que le TV Special Werewolf by Night est disponible sur Disney+. Et malgré son succès et ses bons retours, Marvel n'est jamais réellement venu avec un projet de suite. Pourtant, il y aurait des idées. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'acteur principal Gael Garcia Bernal lors d'une séance de questions/réponses sur Reddit :

Je vous encourage à faire tout ce que vous pouvez, tout ce qui est en votre pouvoir, pour pousser Marvel à faire preuve d'un certain sens des responsabilités ainsi que d'ambition. Car ils doivent faire quelque chose avec Jack, Ted et Werewolf By Night. Ce fut pour moi un projet merveilleux ; j'ai adoré y participer, je me suis énormément amusé à vivre cette expérience, et ce n'était pour moi qu'un avant-goût. J'aimerais pouvoir en faire davantage ; nous avions de nombreux projets, j'espère qu'ils se concrétiseront un jour !

Voilà. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire si vous aviez apprécié le premier long-métrage.