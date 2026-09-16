Man of Tomorrow : James Gunn calme les ardeurs des fans

Des choses auraient été largement exagérées ?

Comme vous le savez sans doute déjà, il y a de nombreux personnages qui seront de la fête pour le film Man of Tomorrow de James Gunn. Et c'est sans doute la raison pour laquelle certains fans en attendent encore plus... peut-être un peu trop. C'est en tout cas ce que semble penser le réalisateur du film (et président de DC Studios).

Voici ce qu'il a répondu lorsqu'on lui a demandé si des personnages secrets seraient présents dans le film :

C'est un film sur Lex et Clark. Il ne faut pas s'attendre à voir beaucoup d'autres personnages. Les choses ont été largement exagérées, et la plupart des informations sont tout simplement fausses.

Alors ? James Gunn est-il transparent ? Ou veut-il tout simplement noyer le poisson ? Dans tous les cas, c'est un fait : trop en attendre reste le meilleur moyen d'être déçu.

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