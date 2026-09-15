Nos premières impressions sur Batman Bad Seeds

Qu'en avons-nous pensé ?

L'event Batman pour l'année 2026, c'est Bad Seeds. Traduisible par "Mauvaises graines", l'event tient d'ailleurs plus du crossover qu'autre chose et met en avant la série Batman de Matt Fraction et la série Poison Ivy de G. Willow Wilson. Nous y retrouvons Ivy en maire de Gotham qui, acculée, n'a d'autre choix que d'abdiquer. Résultat, la ville entière se transforme en un monde hostile peuplé d'une flore préhistorique unique en son genre à une époque où ses plus grands héros sont traqués et contraints à la clandestinité.

Compliqué ? Pas de panique, on va vous expliquer tout ça en plus de vous donner notre avis sur les sept premiers numéros de l'event.

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

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