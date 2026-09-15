  1. Accueil
  2. Le site
  3. MDCU
  4. Nos premières impressions sur Batman Bad Seeds
MDCU

Nos premières impressions sur Batman Bad Seeds

Par Jeff 15/09/2026 16:57 0
Qu'en avons-nous pensé ?

L'event Batman pour l'année 2026, c'est Bad Seeds. Traduisible par "Mauvaises graines", l'event tient d'ailleurs plus du crossover qu'autre chose et met en avant la série Batman de Matt Fraction et la série Poison Ivy de G. Willow Wilson. Nous y retrouvons Ivy en maire de Gotham qui, acculée, n'a d'autre choix que d'abdiquer. Résultat, la ville entière se transforme en un monde hostile peuplé d'une flore préhistorique unique en son genre à une époque où ses plus grands héros sont traqués et contraints à la clandestinité.

Compliqué ? Pas de panique, on va vous expliquer tout ça en plus de vous donner notre avis sur les sept premiers numéros de l'event.

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics : Batman

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0