Des variant covers Art style réalisées par les Stormbreakers de Marvel

Huit artistes, huit covers, huit numéros
Marvel a de nouveau joué sa carte Stormbreakers afin de proposer une série de variant covers pour le mois d'octobre. Bon, le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de thème et qu'il n'y avait pas d'anniversaire particulier à fêter. Aussi, ils ont proposé le thème "Art Style" qui pourrait tout aussi bien être traduit par "Nawak". Plus sérieusement, les covers sont inspirées par des mouvements aussi variés que l'Art Deco ou l'expressionisme.
Voici les numéros concernés par les covers :
- CAPTAIN AMERICA #16 Art Style Variant Cover par Jonas Scharf, inspiré par Mid-Century Magazine art
- FANTASTIC FOUR #18 Art Style Variant Cover par Netho Diaz, inspiré par Art Deco
- IRON MAN #10 Art Style Variant Cover par Luciano Vecchio, inspiré par Ancient Greek Vase Painting
- PUNISHER #9 Art Style Variant Cover par Geoff Shaw, inspiré par Expressionism
- THOR #802 Art Style Variant Cover par Alessandro Cappuccio, inspiré par Crosshatching/Etching
- WADE WILSON: DEADPOOL #9 Art Style Variant Cover par Gurihiru, inspiré par Children’s Book illustrations
- X-MEN #40 Art Style Variant Cover par Simone Di Meo, inspiré par Art Nouveau
- X-MEN UNITED #8 Art Style Variant Cover par Juan Frigeri, inspiré par Musha-e/Kabuki-e
Et voici les covers :
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