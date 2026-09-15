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Walking Dead

Votre avis sur la saison 3 de The Walking Dead: Dead City

Par Adrien L. 15/09/2026 14:09 0
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Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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