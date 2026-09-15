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Nouveau teaser pour VisionQuest

Par Adrien L. Source: CBM 15/09/2026 10:31 0
Et un promo art

Marvel Television a dévoilé un nouveau teaser afin de faire la promotion de la série à venir VisionQuest. Par contre, pas de quoi sauter au plafond. Malheureusement, il s'agit d'une refonte des images déjà vu dans le dernier trailer en date avec quelques nouvelles images ajoutées ci et là. Mais bon... il faut bien faire patienter les fans, pas vrai ?

Voici la vidéo :

A noter que la vidéo a été accompagnée d'un nouveau promo art. Le voici :

Pour rappel, VisionQuest débutera le 14 octobre 2026.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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VisionQuest

VisionQuest
Créé par : Terry Matalas
Année : 2026

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