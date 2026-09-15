Nouveau teaser pour VisionQuest

Et un promo art

Marvel Television a dévoilé un nouveau teaser afin de faire la promotion de la série à venir VisionQuest. Par contre, pas de quoi sauter au plafond. Malheureusement, il s'agit d'une refonte des images déjà vu dans le dernier trailer en date avec quelques nouvelles images ajoutées ci et là. Mais bon... il faut bien faire patienter les fans, pas vrai ?

Voici la vidéo :

New teaser for ‘VISIONQUEST’ Premiering October 14 on Disney+. https://t.co/xM8212gj3a — Marvel Updates (@marvel_updat3s) September 12, 2026

A noter que la vidéo a été accompagnée d'un nouveau promo art. Le voici :

New promo art for #VisionQuest. https://t.co/3FgtovbKGn — Movie News (@MovieNews121) September 12, 2026

Pour rappel, VisionQuest débutera le 14 octobre 2026.