Josh Holloway (Lost) devait incarner Gambit

Petite anecdote de l'acteur

Les années passent et pourtant, il arrive que quelques anecdotes parviennent encore à se glisser ci et là. Aujourd'hui, on remonte en 2009 et plus particulièrement du côté du film X-Men Origins: Wolverine. Un film qui nous raconte le passé de Wolverine tout en faisant intervenir d'autres mutants bien connus de l'univers des X-Men tels que Deadpool, Sabretooth ou encore Gambit. Et c'est justement sur le cas de ce dernier que nous allons nous pencher quelques instants.

En effet, l'acteur Josh Holloway a déclaré que c'était lui qui devait incarner Remy LeBeau à l'origine. Voici ce qu'il a dit à la Fan Expo Portland :

Eh bien, Gambit en faisait partie. En fait, j'ai passé une audition avec Hugh Jackman et j'ai décroché le rôle. Ils m'ont pris dans leurs bras et m'ont dit : "C'est toi ! On se voit sur le plateau !". Le soir même, le patron du studio a appelé et a dit : "On cherche quelqu'un de dix ans plus jeune." Ils ont donc engagé Taylor Kitsch.

Auriez-vous aimé voir l'acteur dans ce rôle ? Comprenez-vous cet argument lié à l'âge de l'acteur ?