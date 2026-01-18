[Preview VO] Inglorious X-Force #1

Cable revient du futur avec quelques indices… et des trous béants dans sa mémoire.

La preview d'Inglorious X-Force #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Tim Seeley et dessiné par Michael Sta. Maria avec R.B. Silva à la cover. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 21 janvier pour 4.99$.

UNE VENGEANCE IGNORANTE ! Cable revient du futur avec quelques indices… et des trous béants dans sa mémoire. Un assassinat est imminent, et c'est à Hellverine, Archangel et son ancien coéquipier Boom-Boom de suivre Cable jusqu'au cœur du danger. Mais qui poursuivent-ils, et quel secret cache la mémoire défaillante de Cable ? Découvrez les prémices de ce mystère et préparez-vous à une aventure palpitante, la plus intense de l'univers X-Men, alors qu'une toute nouvelle X-Force entre en scène !

