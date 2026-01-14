[Sorties Comics] Mercredi 14 janvier

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour

BLACK WIDOW – DES LIENS INDÉFECTIBLES (1 note) - Panini Comics 14/01/2026 -- Panini Comics Kelly Thompson, Elena Casagrande Alors qu’il regarde un reportage télévisé, Clint Barton n’en croit pas ses yeux : la présentatrice ressemble étrangement à son amie Natasha Romanoff. Or, cela fait maintenant des mois que celle-ci a disparu. Partant à sa recherche, il découvre que celle qu’on appelait Black Widow a stoppé ses activités de super-espionne pour fonder une famille. (Contient les épisodes US Black Widow (2020) 1-15, précédemment publiés dans LES SUPER-HEROÏNES MARVEL 5 : BLACK WIDOW et 100% MARVEL : BLACK WIDOW 2-3) 32 €

MOON KNIGHT T01 (1 note) - Panini Comics 14/01/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Alessandro Cappuccio, Federico Sabbatini Moon Knight reprend sa vie en main. Sur les conseils de ses coéquipiers, le justicier aux multiples personnalités décide de consulter la psychiatre Andrea Sterman. Lorsqu’un groupe de vampires appelé la Structure sème la terreur, Moon Knight prend sous son aile Reese, l’une de leurs victimes. (Contient les épisodes US Moon Knight (2021) 1-12 et Devil's Reign: Moon Knight (2022) 1, précédemment publiés dans 100% MARVEL : MOON KNIGHT 1-2) 32 €

AVENGERS WORLD T01 (sur 2) (Pas de note) - Panini Comics 14/01/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Nick Spencer, Stefano Caselli, Marco Chechetto Les Avengers assistent à l’expansion de l’empire terroriste du Savant Suprême sur l’île de l’A.I.M., tandis qu’un autre groupe se retrouve prisonnier d’une cité italienne où règne la mort. Une troisième équipe tente enfin de sauver Madripoor des griffes de la Main. (Contient les épisodes US Avengers World (2014) 1-9, Avengers (2012) 34.1 et All-New Marvel Now! Point One (2014) 1 (extrait), précédemment publiés dans MARVEL UNIVERSE HORS SERIE 15 et AVENGERS (MARVEL NOW!) 15-20 et 22) 30 €

DAZZLER : L'INTÉGRALE 1983-1984 (Pas de note) - Panini Comics 14/01/2026 -- Panini Comics Jim Shooter, Danny Fingeroth, Frank Springer, Butch Guice… Les secrets de famille d’Alison Blaire risquent de faire voler sa vie en éclats. Mais Dazzler n’a pas le temps de s’en occuper : accusée de meurtre, elle est traquée par Malicia ! À Attilan, elle devra s’allier aux Inhumains. Et… qui est prêt pour Dazzler : Le film ? (Contient les épisodes US Dazzler (1981) 26-34 et Dazzler: The Movie (1984), précédemment publiés dans Titans 63-79 et inédit) 36 €

SPIDER-MAN TEAM-UP : L'INTÉGRALE 1973-1974 – NOUVELLE ÉDITION (Pas de note) - Panini Comics 14/01/2026 -- Panini Comics Stan Lee, Don Heck, Jack Kirby Spider-Man a beau opérer en solo, ça ne l'empêche pas de faire régulièrement équipe avec les plus grands super-héros Marvel. Retrouvez-le aux côtés de Captain America, Namor, Mister Fantastic, Hulk ou encore Hawkeye ! (Contient les épisodes US Marvel Team-Up 12-28, nouvelle édition) 36 €

PUNISHER PAR GARTH ENNIS T03 (sur 4) (1 note) - Panini Comics 14/01/2026 -- Panini Comics Garth Ennis, Goran Parlov, Leandro Fernandez, Lan Medina… Depuis des années, Frank Castle décime les rangs de la pègre, abattant trafiquants de drogue et crapules de tout genre. Mais lorsqu’il sauve la vie d’un ancien trader, le Punisher découvre une nouvelle cible : les criminels en col blanc. (Contient les épisodes US The Punisher (2004) 31-60, The Punisher Presents: Barracuda MAX (2007) 1-5, The Punisher: The Tyger (2006) 1, The Punisher: The Cell (2005) 1 et The Punisher: The End (2004) 1, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : PUNISHER PAR ENNIS 1-3 et MARVEL DELUXE : PUNISHER 5) 80 €

LILO & STITCH T01 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 14/01/2026 -- Panini Comics Greg Pak, Giulia Giacomino Expérience 626 et sa nouvelle famille mènent une existence paisible sur Terre jusqu’au jour où des aliens se lancent à ses trousses. Pour ne rien arranger, ils disposent de robots géants alimentés par… son ADN ! Stitch réussira-t-il à chasser ces ennemis démoniaques de sa planète d'adoption ? (Contient les épisodes US Lilo & Stitch (2025) 1-4, inédits) 9.99 €

CIVIL WAR II (4 notes) - Panini Comics 14/01/2026 -- Panini Comics Brian Michael Bendis, David Marquez Ulysse voit des crimes avant qu’ils ne soient commis. Captain Marvel a recours à son don à des fins de prévention, mais lorsque les visions du jeune Inhumain incriminent des héros, Iron Man intervient. C’est le début d’un conflit qui, comme la première guerre civile opposant Tony Stark à Steve Rogers, risque de dévaster l’univers Marvel… (Contient les épisodes US Free Comic Book Day 2016: Civil War II et Civil War II (2016) 0-8, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : CIVIL WAR II) 9.99 €

SECRET INVASION (3 notes) - Panini Comics 14/01/2026 -- Panini Comics Brian Michael Bendis, Leinil Francis Yu Les Avengers découvrent que les Skrulls, des extraterrestres métamorphes, ont échafaudé un plan pour envahir la Terre. Depuis des années, à l’insu de tous, plusieurs héros ont ainsi été remplacés par ces aliens capables de prendre l’apparence de n’importe quel être humain. À qui se fier ? (Contient les épisodes US Secret Invasion Prologue (2008) 1 et Secret Invasion (2008) 1-8, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : SECRET INVASION) 9.99 €

DEADPOOL MASSACRE LES CLASSIQUES & MASSACRE DEADPOOL (Pas de note) - Panini Comics 14/01/2026 -- Panini Comics Cullen Bunn, Matteo Lolli, Salva Espin Après avoir tué les super-héros de sa réalité, le Deadpool le plus impitoyable du Multivers découvre qu’il existe d’autres mondes parallèles. Il décide de s’attaquer aux héros de la littérature classique qui, selon lui, ont inspiré les auteurs de comics. Mais lorsque les autres Deadpool de l'univers tentent de l'arrêter, la quête du Mercenaire Disert prend une tout autre ampleur… (Contient les épisodes US Deadpool Killustrated (2013) 1-4 et Deadpool Kills Deadpool (2013) 1-4, précédemment publiés dans MARVEL DARK : DEADPOOL MASSACRE LES CLASSIQUES et MARVEL LES GRANDES BATAILLES : DEADPOOL VS DEADPOOL) 7.99 €

DAREDEVIL PAR QUESADA (1 note) - Panini Comics 14/01/2026 -- Panini Comics Kevin Smith, David Mack, Joe Quesada Matt Murdock voit son quotidien bouleversé le jour où une jeune femme lui confie son bébé, affirmant que ce dernier pourrait être le sauveur de l’humanité. Suspecté d’être une créature démonique, le nourrisson est rapidement pris pour cible par des individus mal intentionnés. (Contient les épisodes US Daredevil (1998) 0-15 et 1/2, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : MARVEL KNIGHTS PAR QUESADA et MARVEL MUST-HAVE : DAREDEVIL & ECHO) 13.99 €