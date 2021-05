Les titres dévoilés pour les suites de Captain Marvel et Black Panther

The Marvels et Wakanda Forever

Marvel Studios vient de dévoiler les titres officiels pour deux de ses projets en cours, à savoir les seconds volets des franchises Black Panther et Captain Marvel . Le premier s'intitulera Black Panther: Wakanda Forever, alors que le second retire tout bonnement "Captain Marvel", pour ne garder que The Marvels.

Si l'on connait encore peu les synopsis des deux films, on sait que Black Panther ne verra pas le retour de T'Challa, et se concentrera principalement sur le Wakanda. D'où ce titre qui fait référence au cri de guerre de son peuple. Et concernant Captain Marvel , l'intégration de Ms. Marvel semble être plus importante qu'on ne le pensait, puisque son logo est carrément dans le titre désormais, qui passe au pluriel. On sait que la série TV introduira le personnage de Kamala Khan, un peu avant, sur Disney+.

Ces nouvelles informations ont été diffusées à travers une vidéo célébrant les films du MCU et annonçant la phase 4.

Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever est prévu pour le 8 juiller 2022. The Marvels, quant à lui, est réalisé Nia DaCosta et sortira en salles le 11 novembre de la même année.