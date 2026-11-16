Le budget de VisionQuest fait s'interroger des fans sur le budget de Lanterns

Il est où l'argent, il est où ?

Il y a peu, Forbes a levé le voile sur le budget alloué à la série TV VisionQuest. Et si les fans n'ont pas vraiment trouvé grand-chose à redire sur le montant révélé, plusieurs d'entre eux n'ont pas manqué de s'interroger après avoir comparé le montant de la série Marvel à celui de la série Lanterns de HBO.

Deux montants, deux ambiances

Selon Forbes, le budget de VisionQuest tournerait autour de 119.4 millions de dollars. Mais grâce au fait que la série a été tournée au Royaume-Uni, elle a obtenu un remboursement de 25.6 millions de dollars ce qui ferait passer le budget de VisionQuest à 93.8 millions de dollars. Un chiffre tout-à-fait raisonnable si on part du principe de Moon Knight avait coûté 95.7 millions de dollars et la saison 2 de Loki avait coûté 128.4 millions de dollars. Par contre, pour ce qui est de la série TV Lanterns, le budget avait été estimé à pas moins de 160 millions de dollars (oui, une estimation n'est pas une révélation mais il est important de noter que DC/Warner Bros/HBO n'a jamais corrigé ledit montant). Et selon certains fans, c'est là que ça coince.

Où est l'argent ?

Pour parler sans détour, de nombreux fans se demandent où sont passés les 160 millions de dollars de Lanterns, tout simplement. Leur argumentation repose essentiellement sur le fait que la série n'avait pas proposé une quantité astronomique d'effets spéciaux. Et même si, globalement, ils ont été salués, certains ont été bien moins appréciés comme la scène où John Stewart prend son envol, ce qui sous-entend qu'un petit billet en plus sur cette scène n'aurait pas été de trop. En comparaison, VisionQuest a pu proposé des androïdes, de nombreuses séquences spectaculaires sans compter le fameux « Mindscape ».

Des effets "invisibles"

Selon plusieurs sources, l'argent est bien parti dans les effets spéciaux mais des effets spéciaux que l'on pourrait qualifier d'effets visuels "invisibles". Pour faire simple, la série est supposée se passer dans le Nebraska. Or, elle a été tournée à Los Angeles. Il faut donc transformer Los Angeles en Nebraska. Ainsi, presque tous les décors extérieurs auraient nécessité des effets visuels. On parle de pas moins de 2350 plans (que cela soit our un paysage, un relief, le ciel ou encore la lumière). A noter que CBM mentionne également 10 millions dans la poche de James Gunn de par son statut de producteur mais, honnêtement, je n'ai pas trouvé une seule source sérieuse qui avait partagé cette information.

En somme, les 160 millions de la série TV Lanterns seraient... dans Lanterns.