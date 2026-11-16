Clayface devrait passer devant Supergirl le week-end prochain

Les derniers chiffres de Clayface

Les derniers chiffres liés à Clayface sont tombés. Malgré le fait qu'il ait été retiré de pas moins de 662 salles ce vendredi, le petit dernier de la team Warner Bros / DC Comics est parvenu à engrangé 3.7 millions de dollars. Un résultat satisfaisant qui le place devant Kraven le chasseur mais derrière Harley Quinn : Birds of Prey (qui pourtant n'avait pas eu un immense retour critique).

Le box-office américaine et mondial

Au final, Clayface a dépassé les 63,6 millions de dollars aux États-Unis et les 57,7 millions de dollars à l'international. Son cumul mondial atteint donc les 121,3 millions de dollars. Sauf mauvaise surprise, il devrait donc passer devant Supergirl et ses 126,5 millions de dollars dès le week-end prochain.

Le débat sur la rentabilité

Pour ce qui est de la rentabilité du film, les avis divergent. Si on se base sur le fameux "le film doit faire 2.5 fois sur budget pour être rentable", le film est rentable. Maintenant, et on en arrive à la limite de ce type de calcul, il est à noter que le budget marketing est assez conséquent pour un film de ce budget. Aussi, selon certains analystes, le film ne devrait passer le côté des films rentables qu'une fois la sortie au format digital.

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