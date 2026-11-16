La scénariste Kelly Thompson dévoile les raisons des retards des séries Buffy et Angel

Un reboot sans cesse repoussé

Le lancement des nouvelles séries Buffy et Angel depuis que Dynamite a récupéré les droits de ces univers ne s'est pas vraiment passé comme prévu. C'est même le moins que l'on puisse dire lorsque l'on sait que le top départ était prévu pour juillet 2026 et que le premier numéro n'est toujours pas sur notre table de nuit. Aujourd'hui, c'est la scénariste Kelly Thompson qui a pris la parole à ce sujet et autant dire qu'elle change de celle avancée jusque-là.

Un problème de deadline et de propriété intellectuelle

Si Kelly Thompson ne se cache qu'une partie de la faute lui incombe du fait qu'elle ne soit pas parvenue à tenir les délais, il semblerait qu'il y a des problèmes bien plus complexes en amont. C'est en tout cas ce qu'elle a déclaré il y a peu :

Ce sont probablement les propriétés intellectuelles que je rêvais le plus de pouvoir exploiter ; ce sont, parmi les œuvres de genre, celles que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai eu la chance d'adapter. Comment dire... J'ai toujours voulu faire ça. Je suis ravi de l'avoir fait, mais les retards ont représenté un vrai problème pour moi. Une partie de ces retards — disons, une petite partie — m'est imputable. Je me doute bien que tout le monde se dit : "Ce serait quand même mieux de rendre un scénario dans les délais..." Et c'est vrai que, sur ce point, je n'ai pas été très performant. Mais si j'ai eu du mal à respecter les échéances, c'est aussi parce que — pour des raisons complexes que je ne peux pas évoquer — les dates limites n'ont cessé d'être repoussées. C'est difficile de garder en tête un projet qui, je le sais désormais, ne sortira pas avant six mois, alors qu'Hayden (sur Absolute Wonder Woman) avance à une telle cadence que je dois lui fournir du contenu en permanence. « Entre les questions complexes de propriété intellectuelle, les aspects juridiques et tout le reste, il y avait certains points à régler ; mais ça y est, nous y sommes. Je suis très enthousiaste. Nous passons enfin aux choses sérieuses. Pour ceux qui ne le savent pas, le rendez-vous est fixé à mars 2027.

Une volonté de proposer le meilleur produit possible

Sans surprise, ce discours change de celui du président de Dynamite, Nick Barrucci. Ce dernier avait expliqué il y a déjà plusieurs mois qu'il s'agissait avant tout d'une volonté de produire un travail correct et sans précipitation. Et que c'est suite à cette volonté qu'il avait été décidé d'augmenter le nombre de pages afin d'accompagner au mieux un scénario qui avait été qualifié de "plus ambitieux".

Alors, c'est un fait. Le nombre de pages a bien été augmenté (contrairement au prix, et on les en remercie). Par contre, le discours tenu par Barrucci reste assez convenu. Il est évident qu'il se veut avant tout rassurant. Aussi, on aurait plutôt tendance à donner plus de crédit au discours de Thompson.