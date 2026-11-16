Un one-shot Marian Heretic par Tini Howard et Joe Jaro en février 2027

Ravenna et Joan doivent affronter un nouvel ordre de religieuses

Boom ! Studios a annoncé l'arrivée d'un nouveau one-shot dans l'univers de Marian Heretic. Intitulé Marian Heretic : Book of Joan #1, il sera écrit par Tini Howard et dessiné par Joe Jaro. C'est également ce dernier qui sera en charge de la cover principale et de la variant cover.

Le petite touche de Tini Howard et Joe Jaro

Le titre est décrit comme ayant la narration caractéristique des auteurs, empreinte de rébellion et de sexualité et qui met en lumière cette dure vérité : il faut parfois commettre quelques péchés pour rester fidèle à sa foi. Voici le synopsis :

Alors que Sœur Marian est mise hors de combat par une affliction magique, Ravenna doit guider Sœur Joan jusqu’au sein de la Cité des Vêpres. Elles y affronteront un nouvel ordre de religieuses qui, en usant de leur propre forme de sorcellerie, empêchent Marian et ses consœurs d’accéder à la Cité.

Sous les traits de nouvelles recrues du couvent, Ravenna et Joan doivent percer les secrets de la magie de ces sorcières — et découvrir les maux qu’elle inflige à leur Sainte Mère — avant que la situation ne devienne totalement incontrôlable.

Voici la cover :

Marian Heretic : Book of Joan #1 sortira le 17 février 2027.