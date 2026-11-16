Marvel 1943: Rise of Hydra ne serait pas annulé selon Skydance

Le jeu n'est pas annulé, qu'ils disent

On dit que patience est mère de sureté. Dans le cas de Marvel 1943: Rise of Hydra, nous avons donc une sureté de dingue. En effet, cela fait maintenant un an et demi que le jeu est repoussé avec, pour argument principal, une volonté de proposer un jeu de qualité. Bien sûr, on ne dit pas non à un argument pareil. Reste à savoir s'il s'agit de la vérité ou d'une com' classique de gain de temps que l'on utiliserait dans le cas d'un jeu qui ne verrait jamais le jour.

Pourquoi ça sent pas bon ?

S'il y a une rumeur autour de ce jeu qui est omniprésente depuis de nombreux mois maintenant, c'est son annulation. Entre le fait qu'il soit constamment repoussé, que l'annonce d'avancées dans le développement du jeu frôle le zéro et le rachat par Skydance qui a été suivie par une vague de licenciements, il y a effectivement de quoi craindre le pire.

Pas d'annulation selon Skydance

Pourtant, Skydance se veut aujourd'hui rassurant (ndlr : c'est ce qu'ils veulent, nous n'avons pas dit que nous étions rassurés pour autant). En effet, le producteur exécutif Lu Gigliotti a rapporté qu'il s'était entretenu avec l'équipe exécutive du jeu Marvel 1943: Rise of Hyra. Le but de cet échange ? Assuré que le jeu n'était pas annulé :

Ils m'ont demandé de faire en sorte que vous puissiez tous entendre ça directement. Il n'y a aucune vérité dans ces rumeurs.

Du côté de MDCU, et sans vouloir remettre la parole de Skydance en doute, nous attendrons d'avoir le jeu entre les mains avant de déclarer qu'il n'est pas annulé. Après tout, ce sont les mêmes qui avaient dit à Gunn et Safran "oui, oui, tu fais un super 'taff t'inquiète, ne change rien". Vous connaissez la suite.