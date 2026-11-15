[Review VF] Rat City tome 2

Conclusion de la série

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du deuxième et dernier tome de Rat City, écrit par Erica Schultz, et dessiné par Zé Carlos. Il est sorti le 17 septembre pour 32,95 euros. Il contient les titres US Rat City #13 à #25.

Cette nouvelle série cyberpunk créée par Todd McFarlane, écrite par Erica Schultz (Moon Knight: Black, White & Blood) et dessinée par Zé Carlos (Captain America, Strange Academy) est un vent de fraicheur qui dépoussière totalement le concept de Spawn.

Comment Quinlan va-t-il parvenir à survivre maintenant qu'iel est sans aucune aide ? Son passé finit par le rattraper, et après avoir reçu une balle dans la tête, le Président se réveille dans un endroit des plus inattendus. Peter étant coincé dans l'Entre-deux, la Progéniture se concentre sur un autre objectif.

Comme pour le premier, ce deuxième tome a quelques particularités, dont la plus frappante est le format inédit. En effet, comme j'expliquais dans la critique du précédent numéro, il n'existe pas aux Etats-Unis d'album relié contenant autant de chapitres. Et d'ailleurs, la France a de l'avance, puisque cette deuxième partie de la série n'est sortie qu'en fascicules outre-atlantique. Autre chose étonnante, et bien que ce ne soit pas trop mis en avant, ce tome est aussi le dernier de cette série.

L'histoire reprend là où on l'avait laissée, ou presque puisqu'on a le droit à des flashbacks pour travailler certains personnages. Le protagoniste, Peter, est dans l'entre-deux, et se retrouve dans une espèce de combat mental. Il est notamment manipulé par d'étranges animaux, dont on ne saisit pas tout de suite les intentions. Du coup, très tôt dans ce tome, un aspect fantastique est présent, bien plus que dans le précédent.

L'aspect cyberpunk est toujours là, mais plus pour les personnages secondaires. Ce qui arrive à Peter est plus proche du Spawn classique, avec des enfers et des démons. En conséquence, ce qui va stimuler la lecture, c'est de faire les liens avec le reste de l'univers, puisqu'ils sont désormais plus clairs, et plus présents. Schultz a un panel de personnages qu'elle continue d'approfondir, mais elle se retrouve un peu piégée à nous raconter leurs histoires même si elles ne sont parfois pas très passionnantes.

L'écriture reste tout de même globalement bonne, avec des choses qui se mettent progressivement en place. Peter est un Spawn particulier, puisqu'il n'est pas mort, ni choisi par Malebolgia. Ces sujets sont traités, et le lien avec l'univers classique nous est expliqué. Le final ne déçoit pas vraiment, avec un gros combat entre plusieurs personnages, mais l'ultime conclusion va diviser.

En effet, même s'il y a une fin plutôt satisfaisante, elle ne semble pas être tout à fait prévue. Ce n'est pas vraiment pour Peter que c'est dérangeant, mais plutôt pour les personnages secondaires. Leurs intrigues sont un peu laissées en suspens, ce qui laisse penser à une fin prématurée. Il y a d'ailleurs peu d'information sur l'arrêt de la série, qui semble s'être éteinte dans l'indifférence.

Dernier point, mais pas des moindres : le dessin. Il n'y a pas vraiment de surprise, il s'agit du même dessinateur que dans le premier tome, mais il est vraiment très bon. Son trait est maitrisé, et nous offre de très belles planches. Espérons qu'on le retrouvera sur d'autres projets.

Toute la série aura donc eu une certaine cohérence, avec un monde de SF assez original pour du Spawn, et des liens peu clairs avec le reste de l'univers. Au fur et à mesure que l'on avance, l'histoire devient plus classique pour du Spawn, et les liens vont se faire. C'est peut-être aussi ce qui a occasionné la mort de la série, puisque les premiers numéros n'avaient pas mal marché. Globalement, elle reste quand même de bon niveau, et une lecture qui a du sens dans l'univers général Spawn.

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