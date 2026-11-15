La série The Beauty (FX) est définitivement annulée

Pas de saison 2

Le 21 janvier 2026, Ryan Murphy et Matthew Hodgson ont proposé une adaptation de The Beauty. Créé dans l'anthologie Pilot Season de Top Cow, le comics a finalement eu droit à une série du côté d'Image Comics en 2015. Chez nous, c'est du côté de Glénat que nous trouvons la série signée Jason A. Hurley et Jeremy Haun. Le principe est simple, intéressant et permet d'aborder de nombreux thèmes.

La beauté a un prix… et elle peut parfois vous être fatale



C’est un fait : notre société est obsédée par l’apparence physique. À travers les médias ou la publicité, la beauté nous est imposée comme l’idéal suprême à atteindre. Et s’il y avait un moyen de la garantir éternellement ? Et si ce moyen était une maladie sexuellement transmissible ? Dans un monde où la grande majorité de la population a déjà été « contaminée » par la perfection physique, deux agents du FBI vont enquêter sur les origines de ce mystérieux virus et découvrir que la beauté a un prix… et qu’elle peut vous coûter la vie.

Vers une annulation de la série dès le mois de juillet 2026.

Malgré toutes les qualités de la série, il est assez rapidement sous-entendu après la diffusion de la première saison que la série ne serait pas reconduite pour une saison 2. A ce moment-là, on ne parle pas encore d'annulation mais dans le sens où il est annoncé que l'ensemble du casting est libéré de ses obligations, il est difficile de voir cette annonce d'un bon oeil. Après tout, on dit clairement à Evan Peters et Rebecca Hall (pour ne citer qu'eux) qu'ils pourront aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte.

Une annulation confirmée

La chose a finalement été confirmée par TVLine il y a deux-trois jours. La série The Beauty (ainsi que Grotesquerie, pour ceux qui connaissent) ne sera pas renouvelée pour une saison 2. Mais que les fans de Ryan Murphy soient rassurés. Ses autres séries lancées en 2026 à savoir Love Story et The Shards n'ont pas encore été annulées (ouais, il est du genre prolifique, le garçon).

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