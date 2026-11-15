Meilleures ventes comics BDfugue semaine 46

Cette semaine, trois Urban Comics et deux Delcourt

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, trois Urban Comics et deux Delcourt.

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Meilleures ventes BDFugue

#1 Coffret Absolute Batman Collector (2 notes) - Urban Comics 13/11/2026 -- Urban Comics LE CLASSIQUE MODERNE S’OFFRE UN SUPERBE ÉCRIN COLLECTOR Bruce Wayne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City, il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans majordome ni manoir pour s'occuper de lui et le protéger, Bruce est devenu un héros d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société : ABSOLUTE BATMAN. 119 €

#2 Les Affamés du crépuscule T02 (Pas de note) - Delcourt 26/11/2026 -- Delcourt G. Willow Wilson (Ms Marvel) et Chris Wildgoose (Porcelaine) concluent ce diptyque qui laisse la part belle aux émotions et à une romance improbable qui va faire voyager certains personnages entre amour et mort. Le monde des orcs et des humains est en train de disparaître, et ce n'est pas simplement à cause de l'invasion des Vangol. C'est aussi parce que les récoltes sont insuffisantes, que le climat se modifie et qu'il est devenu encore plus difficile de vivre de la terre. Quelles solutions trouver dans un monde à l'agonie pour survivre, et rebâtir ? Quel espoir reste-t-il à ces peuples quand leur monde s'éteint ? 23.75 €

#3 Absolute Superman Tome 3 (5 notes) - Urban Comics 13/11/2026 -- Urban Comics Au lendemain des terribles événements de la bataille du Kansas, la vie de Superman se voit profondément bouleversée... Mais le fils de Krypton, désormais l'homme le plus recherché au monde, ne compte plus se cacher dans l'ombre : cap sur Metropolis, ou le terrifiant Parasite menace la ville et où apparaît dans les cieux Hawkman... mais cet homme ailé est-il ami ou ennemi ? Loin de là, en exil depuis leur défaite cuisante, la société Lazarus ne compte pas pour autant renoncer à son plan de vengeance, et n'hésitera pas pour ce faire à profaner un lieu longtemps oublié... le tombeau du légendaire roi Shazam ! Contenu vo : Absolute Superman #15-21 20.5 €

#4 Absolute Wonder Woman Tome 3 (5 notes) - Urban Comics 13/11/2026 -- Urban Comics Après s'être échappée du Labyrinthe de la Zone 41, Diana est plus que jamais dans le collimateur de Veronica Cale. Et qui de mieux pour éliminer la sorcière Amazone qu'une autre sorcière ? Pour en finir une bonne fois pour toutes, elle envoie à sa poursuite sa Suicide Squad, menée par la puissante Zatanna... Contenu vo : Absolute Wonder Woman #15-20 + Annual #1 20.5 €