Une nouvelle série régulière Angela par Wes Craig et Pere Perez en février 2027

Ne cherchez pas des poux à l'ange de la mort !

Angela ? Du côté de Marvel ? Comment est-ce possible ? Si c'est ce que vous pensez, vous avez râté une petite opération commerciale qui avait été réalisée en 2013. Créé par Neil Gaiman et Todd McFarlane pour la série Spawn, Angela a fini par rejoindre l'univers Marvel il y a déjà treize ans suite à la vente des droits du personnage par Neil Gaiman (ce qui avait créé une petite embrouille avec McFarlane d'ailleurs). Après une première apparition dans Age of Ultron #10, elle finit par rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Depuis, on la voit de temps en temps ci et là avec, notamment, une apparition dans l'univers de Marvel Rivals. Et en février, elle aura droit à une nouvelle série régulière donc.

Ne joue pas au con avec l'ange de la mort !

La série sera écrite par Wes Craig et dessinée par Pere Perez. Aux covers, nous aurons de nouveau Craig et Perez mais également Kaare Andres, Mark Brooks ou encore Alexander Lozano. Présentée comme étant une série régulière, le premier numéro sortira le 10 février. Voici le synopsis :

NE CHERCHEZ PAS DES POUX À L'ANGE DE LA MORT ! Des démons sèment le chaos à New York, et une nouvelle chasseuse de démons a été dépêchée depuis Heven pour les traquer et les anéantir : ANGELA. Les apparences sont-elles trompeuses ? Que veut le seigneur démon Abraxis à la « Grosse Pomme » ? Pourquoi Heven s'intéresse-t-il autant à la Terre ? Angela s'en moque éperdument ; elle compte bien, en revanche, abreuver sa lame du sang des forces du mal. En vente le 10 février.

Et voici les covers :

Pour rappel, de nombreux débuts de séries et one-shots sont abordés à travers notre rubrique Les numéros #1 de la VO :