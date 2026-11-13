Curt Pires et Ryan Quackenbush à la tête de Content, un graphic novel prévu pour février 2027

Trip se retrouve piégé au sein même du système qu’il a créé

C'est sur son site internet qu'Image Comics a annoncé la chose. Au mois de février 2027, l'éditeur proposera un nouveau Graphic Novel signé Curt Pires et Ryan Quackenbush. Intitulé Content, le synopsis nous promet un futur proche, de l'IA et surtout des planches à tomber par terre.

De quoi que ça parle ?

Dans un futur proche dominé par les plateformes de streaming, Trip Cruise est l’esprit le plus précieux de l’industrie du divertissement, l’architecte visionnaire derrière la plus grande plateforme au monde : « Content ». Mais lorsqu’un casque doté d’une intelligence artificielle expérimentale - conçu pour extraire des récits directement de son cerveau - tombe en panne, Trip se retrouve piégé au sein même du système qu’il a créé. Il est alors condamné à errer dans un enfer sans fin, peuplé de séries et de souvenirs fragmentés.

Sa seule chance de s’en sortir ? Margot, une jeune développeuse de son équipe, la seule personne dont le lien humain avec lui est assez fort pour tenter de le sauver. Ensemble, ils devront déjouer la machine conçue pour les remplacer, sous peine d’être définitivement effacés de l’existence.

Voici la cover :

Sortie le 17 février 2027.