Twitch du 12/11 : Saint Lucky Luke, VisionQuest, Godzilla Minus Zero et le changement de régime des studios DC

Venez débattre avec nous :)

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch, c'est ce soir 20h !

Nous commencerons avec notre avis sur la dernière aventure en date de l'homme qui tire plus vite que son ombre, Lucky Luke, avec Saint Lucky Luke par Achdé et Jul. Cette fois, on le retrouve dans la peau du sauveur et c'est bien sympa (t'as pigé ? Saint-pa !) Ensuite, nous ferons un petit tour du côté du cinéma avec notre avis sur le dernier opus autour de notre grosse bébête préférée : Godzilla. Le film s'intitulle Godzilla Minus Zero et il fait déjà beaucoup parler de lui. Après cela, nous basculerons sur la toute dernière série Marvel en date : VisionQuest. Le dernier épisode a enfin été diffusé, il est donc temps de faire le point sur cette série qui aura proposé quelques bonnes petites surprises. Enfin, actualité oblige, nous discuterons de la grosse bombe qui a secoué la toile ces derniers temps à savoir le départ de James Gunn et Peter Safran de DC Studios.

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity