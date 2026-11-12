[Sorties Comics] Jeudi 12 novembre

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Les sorties du jour

ALPHA FLIGHT : L'INTÉGRALE 1986 (1 note) - Panini Comics 12/11/2026 -- Panini Comics Bill Mantlo, Chris Claremont, Paul Smith, Mike Mignola… Alpha Flight tente de se remettre des terribles événements qui ont bien failli les détruire. Mais Heather Hudson, la cheffe d'équipe, complexe de ne pas avoir de pouvoirs… est-il temps pour Vindicator de faire son grand retour ? Quant à Harfang, elle est enceinte et seul Shaman pourrait l’accoucher. (Contient les épisodes US X-Men & Alpha Flight (1985) 1-2 et Alpha Flight (1983) 30-38, précédemment publiés dans X-MEN : L'INTÉGRALE 1985 (II), Strange 210-216 et inédits) 36 €

GENERATION X : L'INTÉGRALE 1997 (Pas de note) - Panini Comics 12/11/2026 -- Panini Comics Scott Lobdell, Jim Mahfood, Chris Bachalo, Joe Bennett… Black Tom Cassidy, le frère du Hurleur, attaque l'Institut Xavier avec des conséquences terribles pour les jeunes de Génération X ! Mais il y a pire : Bastion et ses sbires de l'Opération Tolérance Zéro sont bien décidés à éradiquer les mutants une fois pour toutes. Jubilé est-elle la seule rescapée parmi les X-Men ? (Contient les épisodes US Generation X (1994) 26-32 et -1, Marvel Team-Up (1997) 1, Daydreamers (1997) 1-3 et Generation X Underground (1998) 1, précédemment publiés dans GENERATION X 5-7, X-MEN (V1) 3, MARVEL TOP 10 et inédits) 36 €

SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1991-1992 (Pas de note) - Panini Comics 12/11/2026 -- Panini Comics David Michelinie, Al Milgrom, Mark Bagley, Ross Andu… Spider-Man doit affronter la Tri-Sentinelle… et cette fois, il n'a pas les pouvoirs de Captain Universe pour résister. Puis, le mystérieux cyborg Midnight sème la panique et Spidey aura bien besoin de Moon Knight, du Punisher, de Nova et de Night Fighter, entre autres, pour s'en sortir ! (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 351-360 et Spider-Man: Fear Itself GN (1991), précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE & BAGLEY 1 et SPIDER-MAN : GRAPHIC NOVELS – EDITION PRESTIGE) 36 €

THANOS – LA SAGA DE L'INFINI (1 note) - Panini Comics 12/11/2026 -- Panini Comics Jim Starlin, Alan Davis, Ron Lim Thanos est de retour et sa soif de pouvoir n’a d’égale que son amour de la Mort. Il pourrait sacrifier toute vie seulement pour lui plaire. Cependant, sa maîtresse lui a confié une autre mission : raccompagner dans le monde des vivants une âme égarée en son royaume. Lorsqu’Adam Warlock se réincarne sous ses yeux, le Titan Fou devine que l’univers ne les a pas réunis par hasard… (Contient les épisodes US Thanos Annual (2014) 1, Thanos: The Infinity Revelation (2014) 1, Thanos Vs Hulk (2014) 1-4, Thanos: The Infinity Relativity (2015) 1, The Infinity Entity (2016) 1-4, Thanos: The Infinity Finale (2016) 1, Guardians of the Galaxy: Mother Entropy (2017) 1-5, Thanos: The Infinity Siblings (2018) 1, Thanos: The Infinity Conflict (2018) 1 et Thanos: The Infinity Ending (2019) 1, précédemment publiés dans MARVEL DARK – LE CÔTÉ OBSCUR : THANOS et les MARVEL GRAPHIC NOVELS : THANOS VS HULK, THANOS & WARLOCK – INFINITY RELATIVITY, THANOS – INFINITY ENTITY, THANOS : THE INFINITY FINALE, LES GARDIENS DE LA GALAXIE – MOTHER ENTROPY, THANOS – INFINITY SIBLINGS, THANOS – INFINITY CONFLICT et THANOS – INFINITY ENDING) 80 €

SPECTACULAR SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1984 – NOUVELLE ÉDITION (Pas de note) - Panini Comics 12/11/2026 -- Panini Comics Bill Mantlo, Roger Stern, Al Milgrom, Sal Buscema… Spider-Man ne sait plus où donner de la tête. Le Cobra, Mister Hyde ou encore le Colosse veulent sa peau ! Peut-être que la Cape et l'Épée, ces jeunes héros sans-abri, pourraient lui prêter main forte ? Par ailleurs, Peter Parker prend une décision qu'il risque de regretter en dévoilant son identité secrète à la Chatte Noire ! (Contient les épisodes Spectacular Spider-Man (1976) 86-97 et Annual 3 (III)- 4, nouvelle édition) 36 €

BLADE : L'INTÉGRALE 1977-1992 (Pas de note) - Panini Comics 12/11/2026 -- Panini Comics Marv Wolfman, Roger Stern, Gene Colan, Dan Green… La route de Blade croise une nouvelle fois celles de Dracula et du Docteur Strange, avant que le chasseur de vampires ne trouve enfin le repos. Du moins pour un temps, car la réémergence du roi des vampires et de son descendant, Frank Drake, le tire de sa retraite. (Contient les épisodes US Tomb of Dracula (1972) 52-53 et 58, Doctor Strange (1974) 61-62 et 67, Marvel Comics Presents (1988) 64 et Tomb of Dracula (1991) 1-4, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : TOMB OF DRACULA 2, DOCTOR STRANGE : L'INTÉGRALE 1983-1985 et inédits) 36 €

DEADPOOL MASSACRE MARVEL – LA TRILOGIE (1 note) - Panini Comics 12/11/2026 -- Panini Comics Cullen Bunn, Dalibor Talajic Plusieurs mutants sont incarcérés dans l’ancien Institut Xavier, désormais transformé en prison. Pour les libérer, deux équipes de X-Men organisent une opération de sauvetage sous haute tension. Depuis l’Alaska, Cyclope prépare une extraction méthodique tandis qu’en Louisiane, Malicia privilégie l’assaut frontal. Deux visions. Deux stratégies. Deux leaders que tout oppose. (Contient les épisodes US Deadpool Kills the Marvel Universe (2012) 1-4, Deadpool Kills the Marvel Universe Again (2027) 1-5 et Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time (2025) 1-5, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : DEADPOOL MASSACRE MARVEL et 100% MARVEL : DEADPOOL MASSACRE MARVEL UNE DERNIÈRE FOIS) 32 €

THANOS – LA SAGA DE L'INFINI (panini.fr) (Pas de note) - Panini Comics 12/11/2026 -- Panini Comics Jim Starlin, Alan Davis, Ron Lim Thanos est de retour et sa soif de pouvoir n’a d’égale que son amour de la Mort. Il pourrait sacrifier toute vie seulement pour lui plaire. Cependant, sa maîtresse lui a confié une autre mission : raccompagner dans le monde des vivants une âme égarée en son royaume. Lorsqu’Adam Warlock se réincarne sous ses yeux, le Titan Fou devine que l’univers ne les a pas réunis par hasard… (Contient les épisodes US Thanos Annual (2014) 1, Thanos: The Infinity Revelation (2014) 1, Thanos Vs Hulk (2014) 1-4, Thanos: The Infinity Relativity (2015) 1, The Infinity Entity (2016) 1-4, Thanos: The Infinity Finale (2016) 1, Guardians of the Galaxy: Mother Entropy (2017) 1-5, Thanos: The Infinity Siblings (2018) 1, Thanos: The Infinity Conflict (2018) 1 et Thanos: The Infinity Ending (2019) 1, précédemment publiés dans MARVEL DARK – LE CÔTÉ OBSCUR : THANOS et les MARVEL GRAPHIC NOVELS : THANOS VS HULK, THANOS & WARLOCK – INFINITY RELATIVITY, THANOS – INFINITY ENTITY, THANOS : THE INFINITY FINALE, LES GARDIENS DE LA GALAXIE – MOTHER ENTROPY, THANOS – INFINITY SIBLINGS, THANOS – INFINITY CONFLICT et THANOS – INFINITY ENDING) 80 €

Skinbreaker (Pas de note) - Delcourt 12/11/2026 -- Delcourt SKINBREAKER est un récit d'heroic fantasy, sur l'amour et le temps qui passe... mais c'est surtout Robert Kirkman qui revient avec une grande série épique, à l'ampleur aussi magistrale que les planches originales, épaulé par les dessins de l'extraordinaire David Finch et la mise en couleurs d'Annalisa Leoni. SKINBREAKER, c'est l'histoire d'un peuple au bord de l'effondrement et de la lutte pour sa survie face aux nombreuses menaces qui pèsent sur lui. SKINBREAKER, c'est l'annonce d'un BLOCKBUSTER qui ne s'est faite que lorsque l'ensemble des pages était bouclé et qui - d'ores et déjà - provoque un formidable enthousiasme chez les libraires ! SKINBREAKER, c'est également une édition spéciale réalisée en collaboration avec les libraires membres du CSA, mais aussi une édition grand format en N&B ! 29.95 €

Skinbreaker - Édition NB (Pas de note) - Delcourt 12/11/2026 -- Delcourt SKINBREAKER est un récit d'heroic fantasy, sur l'amour et le temps qui passe... mais c'est surtout Robert Kirkman qui revient avec une grande série épique, à l'ampleur aussi magistrale que les planches originales, épaulé par les dessins extraordinaires de David Finch sublimés dans cette édition noir et blanc ! SKINBREAKER, c'est l'histoire d'un peuple au bord de l'effondrement et de la lutte pour sa survie face aux nombreuses menaces qui pèsent sur lui. SKINBREAKER, c'est l'annonce d'un BLOCKBUSTER qui ne s'est faite que lorsque l'ensemble des pages était bouclé et qui - d'ores et déjà - provoque un formidable enthousiasme chez les libraires ! SKINBREAKER, c'est trois éditions : une édition régulière, une édition exclusive au réseau de libraires du CSA, mais aussi une édition grand format en N&B ! 35 €

Mugshots (Pas de note) - Delcourt 12/11/2026 -- Delcourt Ce polar au scénario d'une précision chirurgicale et aux dialogues ciselés, est écrit par Jordan Thomas, un jeune scénariste britannique, et dessiné par Chris Matthews dont le trait s'inspire de Darwyn Cooke (Parker, de Donald Westlake). Ils créent ensemble une ambiance proche des polars de Guy Richie. Brighton, Royaume-Uni. 2008. L'enlèvement d'une adolescente déclenche une série d'événements qui entraîneront escrocs, gangsters, tueurs et policiers corrompus dans une spirale de violence. John Bannan, bâtard autoproclamé et oncle aimant de la jeune femme, déboule dans ce récit et pourrait bien mettre fin au règne de la pègre locale... Un polar noir qui parle de traumatismes familiaux, de trahison, de meurtre et de vengeance. 17.95 €