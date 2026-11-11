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[Preview] I saw Spawn : A Twisted Christmas Tale #1

Par Source: Bleeding Cool 0
[Preview] I saw Spawn : A Twisted Christmas Tale #1
Spawn est le seul à pouvoir mettre un terme à ce Noël cauchemardesque.

La preview de I saw Spawn : A Twisted Christmas Tale #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Chris Killian et Andrew Sanders et est dessiné par Todor Hristov. Les covers sont signées Rob (Sketchcraft) Duenas et Daniel Henriques. Il sort aujourd'hui pour 5.99$.

Un one-shot spécial Noël

Suite du récit d'horreur de Noël à succès de l'an dernier, « I saw Santa », les auteurs Chris Killian et Andrew Sanders replongent les lecteurs dans l'univers torturé des tueurs en série, du Père Noël et, bien sûr, de Spawn. Le Pôle Nord est secoué par un massacre atroce portant la signature du tueur en série Charlie Kohl. Tandis que le Père Noël mène l'enquête, des forces obscures corrompent son atelier de l'intérieur, et il devient évident que Spawn est le seul à pouvoir mettre un terme à ce Noël cauchemardesque. Le récit est magnifiquement illustré par Todor Hristov. Une nouvelle tradition des fêtes à ne surtout pas manquer !

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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