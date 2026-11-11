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The Snail #1 de Garth Ennis et John McCrea se dévoile enfin

Par Source: Bleeding Cool 0
The Snail #1 de Garth Ennis et John McCrea se dévoile enfin
Devriez-vous vraiment conclure cet accord avec un… escargot qui parle ?

La preview du one-shot The Snail #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Garth Ennis et est dessiné par John McCrea. C'est également ce dernier qui est en charge de la cover du titre Edité par Image Comics, il sort aujourd'hui pour 5.99$.

Une histoire troublante et psychédélique de luxure, d'avidité, de pouvoir et de possession.

Lorsqu'on vous offre le désir de votre cœur, qu'est-ce (et qui) êtes-vous prêt à sacrifier pour l'atteindre ? Et devriez-vous vraiment conclure cet accord avec un… escargot qui parle ? Un tout nouveau conte d'horreur autonome réalisé par les meilleurs talents présenté aux fans par la gamme de bandes dessinées Ninth Circle.

Voici les images :

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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