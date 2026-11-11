Les raisons du renvoi de James Gunn et Peter Safran sont dévoilées

Le fin mot de l'histoire

Dès lors que vous avez la moindre news en lien avec les studios Marvel ou DC, vous avez toujours des personnes plus ou moins établies dans le milieu qui vous balancent leur scoop. Cela va du scoop crédible aux scoops plus imaginatifs du type "James Gunn est en réalité une licorne". Alors imaginez ces mêmes personnes lorsque vous avez une bombe comme celle d'il y a deux jours qui tombe. Vous vous retrouvez à lire tout et son contraire. Néanmoins, nous avons peut-être, à présent, un article un peu plus sérieux à décortiquer puisqu'il a été réalisé par Hollywood Reporter.

Les derniers jours

De manière générale, THR s'alligne sur les déclarations du journaliste du Wall Street Journal. Effectivement, le renvoi de Gunn et Safran n'était pas prévu à l'origine. En tout cas, pas dès le rachat de la Warner Bros par Skydance. Leur remplacement a été mis sur la table au début de l'automne avant de s'accélérer lorsque Jeremy Latcham a contacté Josh Greenstein (ndlr : les deux hommes avaient déjà bossé ensemble du côté du MCU). De là, un accord a été conclu. Pour ce qui est de l'annoncer à Gunn et Safran, THR confirme qu'ils l'ont appris il y a une poignée de jours. Ce sont David Ellison et Ynon Kreiz de Skydance qui se sont rendus dans leur bureau pour leur annoncer la chose le 6 novembre 2026.

Une hiérarchie non respectée

Selon les journalistes du Hollywood Reporter, la raison principale serait d'ordre organisationnelle / hiérarchique. James Gunn et Peter Safran devaient uniquement rendre des comptes à David Ellison, grand boss de Skydance (chose qui, apparemment, ne l'emballait pas spécialement d'ailleurs). Le problème, c'est qu'en théorie, il est supposé y avoir Dana Goldberg et Josh Greenstein, co-présidents de Skydance Motion Picture Group, entre les co-présidents de DC Studios et Ellison. Et toujours selon THR, cette situation n'était pas du tout du goût de Goldberg et Greenstein. Et c'est cette volonté de rétablir une hiérarchie qui aurait été l'élément de départ du renvoi des deux hommes. Cette logique explique également pourquoi leur remplaçant, Jeremy Latcham, se retrouve à devoir rendre des comptes non plus à Ellision mais à Goldberg et Greenstein.

Des chiffres décevants

Une autre raison, présentée comme étant moins importante, mais non négligeable quand même serait les chiffres. Toujours selon la même source, entre Superman qui, sans avoir de mauvais chiffres, aurait dû faire mieux et Supergirl qui a foncé dans le mur plus vite que Vil Coyote lorsqu'il tente de courser Bip-Bip (pour rester dans les univers appartenant à la Warner Bros), Skydance aurait pris la décision de tenter une autre approche afin de réaliser des films plus accessibles (entendez par là, plus rentables). Là aussi, le choix de Jeremy Latcham en remplaçant devient logique. Non seulement il a bossé chez Marvel à l'époque où chaque produit était conçu pour être le plus accessible et grand public possible mais on sait également que c'est un trait de sa personnalité (ndlr : il y a une ancienne interview qui a refait surface depuis l'annonce de son arrivée à la tête des studios DC et dans laquelle il expliquait que sa logique était "est-ce que le film de super-héros pourrait parler à ma grand-mère" ?).

L'avenir

Comme expliqué dans l'article d'origine, Gunn et Safran ne sont pas totalement dehors. Ils seront encore impliqués dans les travaux déjà en cours avec, en tête Man of Tomorrow et The People vs Gorilla Grodd. Par contre, après ça, il faudra s'attendre à voir des projets sans doute un peu plus convenus. Ce n'est qu'une hypothèse mais entre la volonté de Skydance de faire du chiffre et Larcham qui semble avoir une volonté de "prise de risque zéro", il y a tout de même peu de chance que l'on se retrouve avec un nouveau film d'horreur à la Clayface avant un bon moment. Après le gris-noir de Zack Snyder et l'arc-en-ciel de James Gunn, quelle couleur va choisir Larcham ?