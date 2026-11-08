Deux nouvelles variant covers pour Star Wars / Marvel: Hope Assembles dont une Dark Vador Vs Doom

Et Black Widow, Hulk et Wolverine rejouent une scène de l'épisode IV

Quelque chose me dit que vous allez lire très souvent "de nouvelles variant covers pour Star Wars / Marvel: Hope Assembles" dans les news MDCU ces prochaines semaines. Mais bon, passons. Cela fait partie du jeu, je suppose.

Aujourd'hui, Marvel vous en propose deux de plus. Et autant dire que l'une des deux devrait sans doute trouver preneur auprès des fans puisqu'il s'agit d'une cover réalisée par Matteo Lolli montrant Dark Vador contre Doom. La voici :

La seconde a une petite particularité puisqu'elle ne montre pas vraiment un personnage Marvel et un personnage Star Wars mais plutôt les personnages Marvel dans une scène de Star Wars. En l'occurence, il s'agit de Black Widow, Hulk et Wolverine qui rejouent la scène du vide ordure dans Star Wars épisode IV : Un Nouvel Espoir. Cette fois, elle est signée Cory Smith :

Pour rappel, le numéro est toujours prévu pour le 13 janvier. On vous remet le synopsis ci-dessous. Et si vraiment vous désirez plus d'informations sur le futur numéro, c'est par ici.

LE PLUS GRAND CROSSOVER DU SIÈCLE !!! Une galaxie très, très lointaine débarque dans le « monde au-delà de votre fenêtre ». Pour célébrer le 50e anniversaire de STAR WARS, Marvel Comics et Lucasfilm Publishing présentent STAR WARS/MARVEL : HOPE ASSEMBLES, le tout premier crossover entre ces deux franchises légendaires. Écrite par KEVIN SMITH et dessinée par DAVID MARQUEZ, cette mini-série en cinq numéros réunit héros et méchants des deux univers ; les Avengers, Spider-Man, Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Dark Vador, le Docteur Fatalis et bien d'autres s'affrontent dans une aventure épique. Après qu'un sortilège bouleversant la réalité a provoqué le déroulement des événements d'Un nouvel espoir sur la Terre-616, deux univers emblématiques se rencontrent sur papier pour la toute première fois.