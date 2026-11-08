Meilleures ventes comics BDfugue semaine 45

Cette semaine, deux Urban Comics, deux Panini Comics et un Huginn & Muninn.

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, deux Urban Comics, deux Panini Comics et un Huginn & Muninn.

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Meilleures ventes BDFugue

#1 Absolute Superman Tome 3 (4 notes) - Urban Comics 13/11/2026 -- Urban Comics Au lendemain des terribles événements de la bataille du Kansas, la vie de Superman se voit profondément bouleversée... Mais le fils de Krypton, désormais l'homme le plus recherché au monde, ne compte plus se cacher dans l'ombre : cap sur Metropolis, ou le terrifiant Parasite menace la ville et où apparaît dans les cieux Hawkman... mais cet homme ailé est-il ami ou ennemi ? Loin de là, en exil depuis leur défaite cuisante, la société Lazarus ne compte pas pour autant renoncer à son plan de vengeance, et n'hésitera pas pour ce faire à profaner un lieu longtemps oublié... le tombeau du légendaire roi Shazam ! Contenu vo : Absolute Superman #15-21 20.5 €

#2 Absolute Wonder Woman Tome 3 (4 notes) - Urban Comics 13/11/2026 -- Urban Comics Après s'être échappée du Labyrinthe de la Zone 41, Diana est plus que jamais dans le collimateur de Veronica Cale. Et qui de mieux pour éliminer la sorcière Amazone qu'une autre sorcière ? Pour en finir une bonne fois pour toutes, elle envoie à sa poursuite sa Suicide Squad, menée par la puissante Zatanna... Contenu vo : Absolute Wonder Woman #15-20 + Annual #1 20.5 €

#3 X-Men Elsewhen T1 (1 note) - Huginn & Muninn 06/11/2026 -- Huginn & Muninn Le légendaire créateur de comics JOHN BYRNE est de retour auprès des personnages dont il a guidé les aventures vers les sommets de l’excellence artistique il y a près de cinquante ans ! X-Men Elsewhen : Volume 1 est le premier tome d’une trilogie de nouvelles aventures des X-Men, écrites et dessinées par ce créateur lauréat de nombreux prix Eisner. Mais il ne s’agit pas seulement d’un retour à la série qu’il a contribué à rendre célèbre grâce à des récits emblématiques et influents tels que « La Saga du Phénix Noir » et « Futur antérieur » : c’est aussi une histoire unique en son genre, sans équivalent. Avec X-Men Elsewhen, John Byrne reprend non seulement les rênes des aventures de Wolverine, Tornade, Colossus, Diablo et Kitty Pryde — rejoints par des invités de marque tels que les Avengers, les Quatre Fantastiques et Spider-Man — mais il le fait en reprenant exactement là où il s’était arrêté il y a plusieurs décennies. Elsewhen imagine un univers d’histoires dans lequel Byrne n’aurait jamais quitté la série en 1980, avec toutefois une différence majeure qui change tout ce qui suit : ici, Jean Grey ne s’est pas sacrifiée pour le bien de l’univers. Au contraire, elle a survécu à son expérience en tant que Phénix Noir, et ni elle, ni son équipe, ni l’univers Marvel ne seront plus jamais les mêmes. 32 €

#4 MARVEL WORLD 13 (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Ryan North, Joe Kelly, Carmen Carnero, Humberto Ramos… De retour à New York, Peter Parker mesure l’ampleur des dégâts que Ben Reilly et Norman Osborn ont causés en son absence. Alors que les Quatre Fantastiques livrent un combat acharné contre une version maléfique de Sue Storm, Thor est aux prises avec l’Homme Radioactif. Iron Man cherche à se libérer de sa cellule et les Avengers ont battu Kang le Conquérant, mais le combat est-il réellement terminé ? (Contient les épisodes US Iron Man (2026) 4, Amazing Spider-Man (2025) 28-29, Fantastic Four (2025) 10, Thor (2025) 8-9, Avengers (2023) 36, Amazing Spider-Man/Queen in Black Comics Giveaway Day (2026) 1 (I) et Amazing Spider-Man Annual (2026) 1 (II), inédits) 16 €