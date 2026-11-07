Clayface : 5 récits à connaître

Pour bien commencer le personnage

Après la sortie du film Clayface de James Watkins, si vous avez envie de continuer votre découverte de Gueule d'Argile, on vous donne quelques pistes, dans les comics, sur petit écran mais aussi en jeu vidéo, pour commencer par la crème de la crème et partir sur de bonnes bases !

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives Twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

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