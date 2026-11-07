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Clayface : 5 récits à connaître

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Clayface : 5 récits à connaître
Pour bien commencer le personnage

Après la sortie du film Clayface de James Watkins, si vous avez envie de continuer votre découverte de Gueule d'Argile, on vous donne quelques pistes, dans les comics, sur petit écran mais aussi en jeu vidéo, pour commencer par la crème de la crème et partir sur de bonnes bases !

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives Twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: twitch.tv/radiocoastcity
Youtube : youtube.com/@RadioCoastCity
Facebook : facebook.com/profile.php?id=61566303563160
Instagram : instagram.com/radiocoastcity

The_Crusader

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Martin, 23 ans Étudiant sur Bordeaux J'écris des trucs sur des trucs que j'aime

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