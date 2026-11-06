Notre avis sur Avengers (2026) #1 par Chip Zdarsky et Marco Checchetto

Qu'en avons-nous pensé ?

S'il y a un scénariste qui secoue Marvel en ce moment, c'est bien Chip Zdarsky. Entre sa série Captain America et son event Avengers: Armgeddon, le canadien a clairement envie de redistribuer les cartes de l'éditeur. Et aujourd'hui, il commence un tout nouveau jeu avec la relance du titre Avengers. Un casting différent, un synopsis intriguant et, soyons honnêtes, beaucoup de promesses !

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