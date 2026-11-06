Dafne Keen (X-23 dans Logan) s'exprime sur Millie Bobby Brown, Hugh Jackman et la cocaïne

Oula...

Le début de l'histoire est assez connu : Deux actrices mais un seul rôle à décrocher. Dans le cas de Logan, les actrices étaient Millie Bobby Brown et Dafne Keen et le rôle était, bien entendu, celui de Laura / X-23. Ce qui est sans doute moins connu, c'est la suite de l'histoire à savoir ce qu'a pensé Dafne Keen de cette situation. Visiblement, elle n'était pas sereine face à la star de Stranger Things, l'actrice britannico-espagnole allant jusqu'à révéler dans le podcast de Michael Rosenbaum (ex Lex Luthor) qu'elle ne s'attendait pas du tout à l'emporter face à Millie Bobby Brown.

Voici ce qu'elle a déclaré :

C'était moi et Millie. Elle tournait [Stranger Things] à l’époque, je crois, mais la série n’était pas encore sortie. On se connaissait déjà. Elle est tellement adorable. Elle a été vraiment charmante lors de l’audition. Je me souviens l’avoir croisée à l’hôtel ; on a dû discuter un peu, je crois. À cet âge-là, quand on croise un autre enfant, on se dit : "Génial, un copain !" ». On passait du temps ensemble à l’hôtel, puis, arrivées à l’audition, on s’est dit : "Oh... Oh, c’est toi !". Et je me souviens m’être dit : "C’est elle qui va décrocher le rôle ; il n'y a aucune chance que cela soit moi".

Finalement... c'était bien elle !

Plus anecdotique et malheureusement bien moins cocasse, l'actrice s'est également exprimé sur l'envers du décor. Elle a notamment parlé des fêtes arrosées mais également du fait qu'on lui ait proposé de la cocaïne :

Je ne crois pas avoir jamais été assez ivre pour avoir la gueule de bois. J’ai un besoin maladif de tout contrôler à ce niveau-là. Et puis, en tant qu’enfant actrice, j’ai tellement été témoin de ce genre de choses que ça ne m’a jamais intéressée. On me proposait de la cocaïne lors des fêtes de fin de tournage. J’étais toute petite, vers 11, 12, 13 ans. J’ai vu ce que c’était, alors je me suis dit : "Ça ne m’intéresse pas du tout" [...]. Je dirais que je suis quelqu’un de sympa en soirée. Je n’ai pas vraiment besoin de ça. Il m’arrive de sortir et de rester jusqu’à 6 heures du matin, mais en restant sobre. Juste pour l’ambiance, parce que j’aime la musique, la danse et les gens.

A noter que l'actrice a également révélé une technique qui lui permettait de couper court aux débats (ndlr : et que vous pourrez peut-être réutiliser s'il vous arrive de manquer de confiance en vous ou si vous avez des personnes vraiment insistantes en face de vous, sait-on jamais) :

Adolescente, je mentais parfois pour ne pas subir la pression de mon entourage. Je disais : "Non, ça va, merci. Je ne veux pas boire. J’ai déjà pris quelque chose." Alors que j’étais parfaitement sobre. La fille modèle par excellence, quoi. Oh là là, non, je suis déjà complètement défoncée.

Dans les faits, l'actrice aujourd'hui âgée de 21 ans a déclaré qu'elle ne buvait en réalité que du soda.

Enfin, l'actrice s'est également confié sur son collègue Hugh Jackman. A en croire l'actrice, l'australien a été exceptionnel avec elle :

Il m’a apporté énormément de renforcement positif et m’a donné de très bons conseils. Il a toujours été adorable. C’est vraiment le meilleur partenaire principal dont on puisse rêver. C’est le meilleur père à l’écran. Il était, en quelque sorte, une véritable figure parentale. Il veillait à ce que mes horaires de travail soient respectés et à ce que je prenne du plaisir sur le plateau. Il s’assurait que je ne sois pas au courant des tensions qui pouvaient exister en coulisses. Il était incroyablement protecteur.

Pour résumer : elle a défoncé Bobby Brown aux auditions mais la drogue ne l'a pas défoncé et Hugh Jackman est un ange (et on l'en remercie).