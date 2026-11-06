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DC Comics

Une fois encore, DC Comics a frôlé le 50% de part de marché

Par Source: Bleeding Cool 0
Une fois encore, DC Comics a frôlé le 50% de part de marché
DC Comics une fois encore au top des ventes américaines

Depuis quelques temps maintenant, il n'est pas rare que DC Comics parvienne à passer devant Marvel en terme de ventes de comics aux Etats-Unis. Mais pour ce qui est de la dernière semaine du mois d'octobre, il est vrai que la situation aura été passablement compliquée pour la Maison des idées. En effet, celui que l'on surnomme la Distinguée Concurrence est une fois encore au top des ventes aux Etats-Unis si on se base sur les chiffres communiqués par plus de 600 vendeurs de comics. Alors, vous allez me dire ce n'est pas la première fois. Certes, mais pour le coup, la correction infligée est assez sévère. En effet, on parle de près d'un comics sur deux qui porte le logo DC Comics.

Voici le détail :

  • DC 48.98%
  • Marvel 29.79%
  • Image 11.70%
  • IDW 2.93%
  • Dark Horse 1.71%
  • Mad Cave 1.17%
  • Boom 1.05%
  • Titan 0.86%
  • Dynamite 0.84%
  • Oni 0.97%

Bon après, on ne va pas se mentir. Cette fin de mois aura été particulièrement compliquée pour les autres éditeurs. Après tout, DC Comics a proposé la même semaine Absolute Batman #25, Wonder Woman #25, All in saga Darkseid Vs The World ainsi qu'un nouveau one-shot Batman lié à l'event en cours : Bad Seeds. Et si, sans surprise, Absolute Batman a écrasé la concurrence, les autres titres ne sont pas en reste puisqu'ils représentent, à eux quatre, le top des ventes de la semaine aux Etats-Unis. Marvel doit se contenter de la cinquième place avec son The Amazing Spider-Man #1002.

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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