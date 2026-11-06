Glénat annonce la sortie de What if... ? pour le 2 décembre 2026

Il sera encore temps de le mettre sous le sapin !

L'éditer Glénat a annoncé un nouveau titre qui pourrait bien trouvé une place sous votre sapin puisqu'il s'agit du fameux What If... ? de Marvel. Plus précisément, il s'agit d'une parenthèse dans la série des What if... ? de l'éditeur américain durant laquelle il se focalisait sur les personnages de Disney. Nous n'avions donc pas Et si Captain America n'avait jamais eu son bouclier mais plutôt et si Dingo se transformait en Spider-Man.

Voici le résumé de l'ouvrage proposé par l'éditeur :

Et si… Mickey et ses amis devenaient des super-héros Marvel ?

Et si… Minnie devenait Captain Marvel grâce à un sort magique, tout en restant une journaliste maligne ? Et si… Donald enfilait l’armure d’Iron Man ou brandissait le marteau de Thor ? Et si… Dingo se transformait en Spider-Man ? Le temps d’une aventure, Mickey et ses amis se glissent dans les costumes des plus grands super-héros Marvel. Qu’ils soient journalistes, inventeurs, étudiants ou explorateurs, ils vont découvrir qu’il ne suffit pas de voler ou d'être super-fort pour devenir un super-héros ; mais que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités ! Pour sauver la planète et leurs amis, ils devront affronter des adversaires redoutables, se lancer dans des courses-poursuites incroyables et relever des défis plus grands qu’eux. Mais au-delà du costume, les héros Disney ou Marvel nous rappellent qu’il n’y a pas besoin d’être parfait pour faire le bien. Il suffit parfois d’un peu d’audace… et d’un grand cœur. Quand Disney détourne le concept de What if cher à Marvel pour l’appliquer à ses personnages emblématiques, on obtient un recueil de 7 histoires bourrées d’action et d’humour qui ravira tous les fans des deux univers !

Et voici la cover :

La sortie est prévue pour le 2 décembre 2026 au prix de 19€.