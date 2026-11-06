[Sorties Comics] Vendredi 06 novembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
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Les sorties du jour
Geiger Tome 4
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Un tome plutôt riche entre la rencontre entre Geiger et son "créateur", l'arrivée d'un voyageur temprorel et le retour de Junkyard Joe encore une fois, on a de quoi faire. La série continue d'avancer en melant action et révélations. Mais le rythme de parution VO n'aide pas vu que la série est bimestrielle voire pire. Surtout qu'après le numéro 25, elle va entrer en crossover avec Redcoat. Gary Frank est toujours très bon sur la partie graphique.
Batman Prime tome 2
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Matt Fraction continue de mettre ses pièces en place. Globalement, on est dans la continuité du premier tome avec une petite dose de Joker en plus. A noter qu'il s'agit du dernier tome avant de passer au crossover Bad Seeds.
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La série avance doucement, et j'espère que Fraction restera assez longtemps pour faire monter les enjeux. En tout cas, la lecture est très bonne, avec une partie graphique au top !
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Matt Fraction continue de poser des choses et d'intégrer de nouveaux personnages. La lecture reste plaisante mais il faudrait passer la seconde. Graphiquement, ca reste top avec toujours Jorge Jimenez aux dessins
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Le second tome de Batman Prime, orchestré par le scénariste Matt Fraction et le dessinateur Jorge Jiménez chez Urban Comics, confirme brillamment la trajectoire rafraîchissante de cette nouvelle ère Urban Comics. Ce volume fait monter la tension d'un cran en opposant la Bat-Famille à la croisade impitoyable de Vandal Savage, tout en introduisant le Minotaure, un nouveau génie criminel qui bouscule les codes de la pègre locale. L’atout majeur de ce récit réside dans le retour d'un Joker profondément réinventé, instillant une atmosphère d'épouvante particulièrement efficace et mystérieuse. Graphiquement, le style ultra-dynamique et moderne de Jorge Jiménez insuffle une énergie brute aux combats, rendant chaque page visuellement mémorable. Sans révolutionner les fondamentaux du Chevalier Noir, cette suite propose un divertissement haut de gamme, rythmé et généreux, indispensable pour les amateurs d'action moderne
Batman Noël
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Le grand classique de Dickens mais version Batman qui est devenu un grand classique de Batman. J'étais persuadé qu'il avait déjà été proposé dix fois pour le public français mais non. Ce n'est que la deuxième fois. Si vous l'avez raté il y a 14 ans, c'est le moment !
Injustice Année Quatre
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Nouveau volume d’une série qui commence à perdre en qualité. On y suit la même recette que dans les tomes précédents (Une thématique par année, ici les dieux et quelques morts chocs), mais c’est fait avec moins d’efficacité sans Tom Taylor au scénario. D'ailleurs, le meilleur moment de ce tome est l’annual écrit par Tom Taylor. Les dessins restent corrects.
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On commence à explorer un peu les fonds de tiroirs de l'univers DC, mais la présence peu commune du panthéon grec dans autre chose que du Wonder Woman amène un peu de fraîcheur dans l'elseworld Injustice. Le côté désespéré de choisir cette histoire et ces personnages colle bien avec le côté désespéré de Batman qui cherche n'importe quelle solution pour faire tomber le régime de Superman. C'est fun !
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Un tome en dessous des précédents même si ce n'est pas au point de bouder son plaisir.
X-Men Elsewhen T1
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X-Men : Elsewhen Tome 1 de John Byrne est une uchronie fascinante et une lecture incontournable pour tout amoureux des mutants qui se demande ce qu'aurait été la série si l'auteur n'avait pas quitté la série en 1981. En brisant la continuité officielle pour sauver Jean Grey à la fin de la saga du Phénix Noir, Byrne redistribue magnifiquement les cartes et insuffle une dynamique inédite à l'équipe. Libre de toute contrainte éditoriale, le récit avance à un rythme effréné, enchaînant des menaces emblématiques comme la Terre Sauvage ou Magnéto tout en faisant croiser la route des X-Men avec les Avengers et les Quatre Fantastiques. Graphiquement, le plaisir est immédiat : le trait légendaire de l'artiste sur Wolverine, Tornade ou Cyclope bénéficie ici d'une colorisation moderne et éclatante. Son écriture, plus directe et moins mélodramatique que celle de Chris Claremont, privilégie l'action pure et va droit au but. De plus, la psychologie des personnages reste parfaitement respectée tout en s'ouvrant vers des horizons totalement inattendus. Cette liberté créative permet à l'auteur de revisiter des concepts classiques avec la maturité d'un vétéran de l'industrie du comic book. Les dialogues percutants et le découpage dynamique des cases maintiennent une tension dramatique constante au fil des pages. Finalement, ce pavé regorge d'énergie, de nostalgie et d'amour sincère pour l'univers Marvel, faisant de ce premier volume une immense réussite qui comblera les fans de la première heure. Cette œuvre prouve que l'âge d'or des mutants possède encore une force d'attraction intemporelle capable de surprendre les lecteurs d'aujourd'hui.
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Ceci est un événement incontournable pour les amateurs de comics, marquant le retour magistral de l'auteur sur les mutants après plus de quarante ans. Ce premier volume d'une trilogie ambitieuse propose une uchronie fascinante : que se serait-il passé si Byrne n'avait jamais quitté la série en 1980 et si Jean Grey avait survécu à la Saga du Phénix Noir ? Libre de toute contrainte éditoriale, l'artiste tisse une intrigue dynamique aux dialogues percutants, propulsant Wolverine, Tornade et de prestigieux invités comme les Quatre Fantastiques au cœur d'une action effrénée. Visuellement, le plaisir nostalgique est total grâce au trait légendaire du dessinateur qui s'associe à merveille avec une colorisation moderne et éclatante.
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Le véritable exploit de X-Men: Elsewhen est de redéfinir le mythe des mutants sans jamais dénaturer leur ADN. En reprenant l'histoire là où le run légendaire de 1981 s'est arrêté, John Byrne efface des décennies de continuité éditoriale complexe pour offrir la trajectoire pure et organique que les fans attendaient. Le cœur du récit bat autour de la survie de Jean Grey, explorant avec brio l'impact psychologique et tactique d'un Phénix vivant au sein de l'équipe, ce qui modifie radicalement les dynamiques de pouvoir face à Magneto ou au Club des Damnés. Visuellement, le choc graphique est intemporel : le trait iconique de Byrne conserve cette mise en scène dynamique et cette clarté narrative qui ont fait l'âge d'or des comics, rendant chaque case immédiatement percutante. En fin de compte, ce projet prouve qu'une vision d'auteur sans compromis transcende la simple nostalgie pour devenir une œuvre majeure et incontournable
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X-Men Elsewhen est un projet passionnant né sur les forums de John Byrne, où l'auteur légendaire propose sa propre suite alternative aux événements de 1980 comme si Jean Grey n'était jamais morte. Sur le plan des qualités, c'est un pur effet de nostalgie qui ravira les fans de l'âge d'or des mutants grâce à un sens du découpage classique et efficace. Visuellement, le trait de Byrne reste immédiatement reconnaissable et conserve ce dynamisme caractéristique qui a fait la gloire d'un des duos créatifs les plus célèbres de l'histoire des comics. Cependant, il faut être réaliste : l'ensemble souffre parfois d'un rythme un peu daté et de dialogues très bavards, typiques des années 80, qui peuvent freiner les lecteurs habitués aux récits modernes. C'est une lecture hautement recommandée pour les complétistes de la période Claremont/Byrne, même si elle tient plus du bel exercice de style nostalgique que de la révolution narrative.