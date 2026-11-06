[Sorties Comics] Vendredi 06 novembre

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Les sorties du jour

Geiger Tome 4 (1 note) - Urban Comics 06/11/2026 -- Urban Comics Après deux siècles d'errance, l'Homme qui brille se retrouve face à l'homme responsable de l'envoi des missiles nucléaires qui ont dévasté l'Amérique et l'ont transformé à tout jamais. Mais aujourd'hui, alors que les erreurs du passé et les vérités tues refont surface, Molotov survivra-t-il à cette rencontre ? Car si Geiger est le monstre, alors Docteur Andrei Molotov est le Dr Frankenstein, et la colère d'un homme brisé est sans équivoque ... Contenu vo : Geiger #16-23 25 €

Batman Prime tome 2 (3 notes) - Urban Comics 06/11/2026 -- Urban Comics Le retour de Batman ne se fait pas sans difficultés : Vandal Savage accélère sa croisade sans pitié contre la Bat-Famille, tandis que les gangs de Gotham s'allient autour d'un nouveau génie criminel, le Minotaure. Pour ne rien arranger, le Joker est de retour, plus mystérieux et effrayant que jamais... Mais le Chevalier Noir sait se relever, prêt à montrer à tous ceux qui menacent Gotham City à qui ils ont affaire ! Contenu vo : Batman (2025) #7-12 18.5 €

Batman Noël (1 note) - Urban Comics 06/11/2026 -- Urban Comics La nuit de Noël, Batman traque un petit malfrat à la solde de son pire ennemi. Cette course-poursuite va l'amener à rencontrer trois visions du passé, du présent et de l'avenir, et à s'interroger sur les tenants et aboutissants de sa croisade contre le crime. Contenu vo : Batman: Noël 8.9 €

Injustice Année Quatre (3 notes) - Urban Comics 06/11/2026 -- Urban Comics Les membres du groupe d'insurgés mené par Batman contre Superman entament leur quatrième année de résistance. Une rébellion à laquelle se rallient Zeus et son armée d'Amazones. Prise entre deux feux, Wonder Woman choisira-t-elle de s'opposer aux siens ? Comment le Chevalier Noir parviendra-t-il à tirer profit de cette intrusion divine ? Contenu vo : Injustice: Gods Among Us Year Four #1-12 + Injustice: Gods Among Us Year Four Annual #1 10.9 €

X-Men Elsewhen T1 (1 note) - Huginn & Muninn 06/11/2026 -- Huginn & Muninn Le légendaire créateur de comics JOHN BYRNE est de retour auprès des personnages dont il a guidé les aventures vers les sommets de l’excellence artistique il y a près de cinquante ans ! X-Men Elsewhen : Volume 1 est le premier tome d’une trilogie de nouvelles aventures des X-Men, écrites et dessinées par ce créateur lauréat de nombreux prix Eisner. Mais il ne s’agit pas seulement d’un retour à la série qu’il a contribué à rendre célèbre grâce à des récits emblématiques et influents tels que « La Saga du Phénix Noir » et « Futur antérieur » : c’est aussi une histoire unique en son genre, sans équivalent. Avec X-Men Elsewhen, John Byrne reprend non seulement les rênes des aventures de Wolverine, Tornade, Colossus, Diablo et Kitty Pryde — rejoints par des invités de marque tels que les Avengers, les Quatre Fantastiques et Spider-Man — mais il le fait en reprenant exactement là où il s’était arrêté il y a plusieurs décennies. Elsewhen imagine un univers d’histoires dans lequel Byrne n’aurait jamais quitté la série en 1980, avec toutefois une différence majeure qui change tout ce qui suit : ici, Jean Grey ne s’est pas sacrifiée pour le bien de l’univers. Au contraire, elle a survécu à son expérience en tant que Phénix Noir, et ni elle, ni son équipe, ni l’univers Marvel ne seront plus jamais les mêmes. 32 €

Dune Messiah T1 (Pas de note) - Huginn & Muninn 06/11/2026 -- Huginn & Muninn Dans ce deuxième acte épique de la saga classique Dune de Frank Herbert, l’histoire de Paul Atréides — mieux connu, et redouté, sous le nom de Muad’Dib — se poursuit. Devenu empereur de l’univers connu, il détient un pouvoir qu’aucun homme n’était destiné à posséder. Vénéré comme une figure religieuse par les farouches Fremen, Paul doit faire face à l’hostilité des grandes Maisons qu’il a évincées en accédant au trône, ainsi qu’à une conspiration qui prend forme au sein même de sa sphère d’influence. Et tandis que la Maison Atréides commence à vaciller sous les manœuvres de ses ennemis, la véritable menace qui pèse sur Paul touche sa compagne, Chani, ainsi que l’héritier encore à naître de sa dynastie... Ce quatrième volume des adaptations fidèles réalisées par Brian Herbert, fils de Frank Herbert, et Kevin J. Anderson, auteur de nombreux best-sellers du New York Times, retrace le parcours prophétique de Paul Atréides et son ascension vers le pouvoir. Illustrée par Michael Shelfer, cette œuvre spectaculaire mêle aventure, spiritualité, écologie et politique. Elle offre une vision novatrice de notre univers et trouve, grâce au format du roman graphique, une nouvelle expression sous la forme d’un récit puissant et fantastique destiné à une nouvelle génération de lecteurs. À l’instar des trois premiers volumes de Dune : Le Roman Graphique, Le Messie de Dune est de nouveau doté d’une somptueuse couverture peinte par l’artiste Bill Sienkiewicz. 21.95 €