  1. Accueil
  2. DC Comics
  3. DC Comics
  4. Clayface passe la barre des 90 millions de dollars (plus : des images behind the scene)
DC Comics

Clayface passe la barre des 90 millions de dollars (plus : des images behind the scene)

Par Source: Cbm 0
Clayface passe la barre des 90 millions de dollars (plus : des images behind the scene)
Doucement mais sûrement ?

Le petit dernier de la team Warner Bros / DC Comics, Clayface, continue son petit bonhomme de chemin au box-office. Aujourd'hui, il a passé la barre des 90 millions de dollars. Plus précisément, le film en est à 90.6 millions de dollars dont 47.8 millions de dollars sur le sol américain (et donc, 42.8 millions de dollars à l'international). Autrement dit, le long-métrage autour de Gueule d'Argile se rapproche tout doucement de Madame Web qui avait réalisé 100 millions de dollars. Par contre, il reste loin derrière Supergirl et ses 126 millions de dollars et Morbius et ses 167 millions de dollars mais bon, rappelons que le film n'a pas du tout eu droit au même budget que ces derniers.

Pour ce qui est de la rentabilité, il y a des désaccords. Si pour certains, cela reste solide, pour d'autres, la chute survenue ce mardi est jugée "violente" avec une baisse de fréquentation à hauteur de -44%. En somme... wait and see !

A noter que, dernièrement, plusieurs images behind the scenes ont été mises en avant. Vous les trouverez ici.

Pour les amateurs de Clayface, nous vous donnons rendez-vous ce soir à partir de 20h (mais sans doute vers 21h15-21h30) afin de parler des meilleurs récits autour du personnage ! Voici le lien.

Pour aller plus loin :

 

Jeff

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

Clayface

Clayface
Réalisateur : James Watkins
Sortie : 21/10/2026

L'ascension fulgurante de Matt Hagen, de gamin des rues de Gotham à star hollywoodienne, est brutalement interrompue lorsqu'un baron du crime le laisse atrocement défiguré. Abandonné de tous et n'ayant plus rien à perdre,...

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics : Superman

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0