Un reboot John Constantine est actuellement en développement chez DC Studios !

Avec Francis Galluppi derrière le projet

Ce n'est pas une annonce à laquelle on s'attendait et pourtant, elle est bien là. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel mais la nouvelle provenant de Deadline (et non d'un pseudo influenceur qui a un scoop toutes les trente minutes), on peut partir du principe que c'est acté. Ainsi, un nouveau film Constantine serait en développement du côté de la Warner Bros. Pour les fans de Keanu Reeves, sachez cependant qu'il s'agirait d'un tout nouveau projet et non d'une suite au film de 2005.

Pour ce qui est de l'avancée du projet, Deadline confesse que l'on en est encore aux balbutiements. Néanmoins, la volonté de DC semble réelle puisque nous avons déjà un nom derrière le développement du projet. Il s'agit de Francis Galluppi qui sera également à la tête du prochain Evil dead. Bien évidemment, aucun acteur n'a encore été annoncé pour tenir le rôle (certains scoopers annoncent Glen Powell mais bon... le mot "scooper" parle de lui-même). Et malgré toute l'affection que porte Matt Ryan au personnage, il y a peu de chance que DC lui laisse la possibilité de rempiler.

Notons que, pour le moment, James Gunn n'a ni confirmé ni démenti l'information.

Pour rappel, le personnage de John Constantine a fait ses débuts dans la série Swamp Thing. Par la suite, il est devenu l'un des représentants les plus importants de la "partie surnaturelle" de l'univers DC Comics. A ce titre, on l'a très souvent vu du côté de la Justice League Dark.