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Un nouveau clip vidéo pour Batman Knightfall part 2: Knightquest autour de Nighwting

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Un nouveau clip vidéo pour Batman Knightfall part 2: Knightquest autour de Nighwting
Nightwing en action !

Batman: Knightfall première partie, c'était bien. C'était vraiment bien. Mais bien que le premier film vienne à peine de sortir, il n'y a pas de temps à perdre pour la team Warner Bros / DC Comics qui, rappelons-le, a annoncé la suite pour le 15 décembre 2026. Autant dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se retrousser les manches et balancer de la promo. 

Après un trailer diffusé très peu de temps après la sortie du premier film, Warner Bros revient cette fois avec un extrait vidéo. Les images représentent un peu moins de deux minutes de vidéo et nous permettent de voir d'un peu plus prêt un favoris des fans : Nightwing.

Voici la vidéo :

 

Pour rappel, il est toujours possible de donner votre avis sur le premier opus en cliquant ici.

Pour aller plus loin :

 

Jeff

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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