[Sorties Comics] Jeudi 05 novembre

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Les sorties du jour

Les Mystères de Hobtown T03 : Le Secret de la soucoupe (Pas de note) - Delcourt 05/11/2026 -- Delcourt Bienvenue à Hobtown ! Ce charmant village de 2 006 habitants situé en Nouvelle-Écosse saura vous divertir et vous intriguer. Car oui, il s'en passe des événements étranges à Hobtown, heureusement le club de détectives est là pour mener l'enquête ! La frontière entre complot et réalité se trouble lors de la période électorale à Hobtown, lorsqu'un ancien membre du Teen Detective Club refait surface pour contester le leadership de Dana et attirer l'attention du groupe sur la présence d'" extraterrestres " parmi eux. En ville, alors que les élections font rage, l'arrivée d'une soucoupe volante plonge les jeunes héros dans la stupeur tandis que leur amitié est mise à mal... 29.95 €