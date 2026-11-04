Chip Zdarsky s'exprime sur l'avenir de Nick Fury et l'après Avengers : Armageddon

Attention spoiler

Attention, cette news contient des informations sur d'Avengers : Armageddon #5. Si vous ne l'avez pas encore et que vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Si vous êtes à jour dans l'event Armageddon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un retour de taille dans le dernier numéro en date soit dans Avengers : Armageddon #5. En effet, le scénariste Chip Zdarsky a fait revenir Nick Fury. Le "vrai" certains diront. Le premier. Celui que les jeunes ne connaissent pas et celui auxquels pensent les vieux lorsqu'ils déclarent machinalement "c'était mieux avant". Bref, celui que Marvel a remplacé depuis que Samuel L. Jackson a repris le rôle au sein du MCU autrement dit, celui qui porte à présent le nom de Nick Fury Sr (en opposition à Nick Fury Jr qui lui est calqué sur le physique de l'acteur donc).

Si son apparition à la dernière planche du numéro a beaucoup fait parler au moment de sa sortie, vous vous doutez bien que ce n'est pas l'unique but d'un tel retour. Il y a un plan derrière tout ça. Nous ignorons encore s'il est "parfaitement huilé" comme on dit mais il y en a un. Et il y a peu, Chip Zdarsky s'est exprimé sur le plan en question. Tout d'abord, en parlant du numéro dans son ensemble :

J’ai toujours su que je voulais que ce numéro fasse office de dénouement. Je souhaitais traiter les conséquences de ce qui s’est passé en Russie. Certains éléments étaient indispensables, il fallait absolument qu’ils y figurent. Mais j’avais aussi conscience qu’il s’agissait d’un événement ; je devais donc m’assurer de ne pas préparer qu’une seule intrigue, mais plusieurs. Il fallait donner à ce numéro, qui se veut plus restreint, une dimension véritablement importante. En quelque sorte, je prépare le terrain pour les autres, sans même forcément m'en rendre compte… Presque tout ce que je mets en place, je finis par en exploiter les retombées, mais cela sert aussi de base à d'autres personnes. Je pense que c'est la formule idéale. Par exemple, j'ai déjà une idée de la suite pour ces personnages et ces situations ; mais si quelqu'un souhaite intégrer Bucky dans un autre projet, eh bien, voilà quel est désormais le nouvel état des choses.

Puis, à propos du retour à proprement parler qu'il a pris la parole :

Sur cette dernière page, quand Fury apparaît et lance quelque chose comme : "On a du pain sur la planche, Bucky" — enfin, peu importe ses mots exacts… il dit "Bon sang" (God damn) — cela a fait l’objet de discussions. Quoi qu’il en soit, son apparition est marquante : même si vous ne savez pas précisément de quel personnage il s’agit — car, pour la plupart des gens, Nick Fury est désormais indissociable de Samuel L. Jackson — vous comprenez qu’il s’agit d’un moment charnière, et cela donne envie d’en savoir plus. J'adore l'orientation donnée à Nick Fury Jr. et Nick Fury Sr., qui semblent presque agir comme des forces opposées. D'un côté, Nick Fury Jr. opère en coulisses, collabore avec les gouvernements et se retrouve mêlé à toutes sortes d'affaires complexes. De l'autre, Nick Fury Sr. — qui n'est plus un simulacre robotique, ni une sorte de divinité, ou peu importe ce qu'il était devenu — semble, lui aussi, agir dans l'ombre, mais pour semer le chaos. J'aime beaucoup cette facette de lui : un véritable agent du chaos. Bref, je suis vraiment emballé par tout ça.

Quant à l'avenir du personnage, la prochaine étape sera Immortal Soldiers, le titre annoncé lors de la New York Comic Con 2026. Selon le scénariste, cela sera l'occasion pour lui de développer le personnage mais également de le lier à des intrigues plus vastes notamment sur sa série Captain America :

Fury Sr. et Fury Jr. vont jouer un rôle plus important dans "Captain America" ​​à l'avenir. Je tisse des liens, je fais bouger les choses... c'est vraiment stimulant. Les comics, c'est génial. J'adore créer des comics.

Cela tombe bien, nous aussi nous adorons les comics !

Que pensez-vous de toutes ces déclarations ? Avez-vous confiance en Chip Zdarsky ?