Nouvelle vidéo pour Avengers : Doomsday avec un nouvel accent pour Gambit

La promo continue !

Channing Tatum en Gambit, c'est une longue histoire. Vraiment une longue histoire. Après des rumeurs en pagaille dans les années 2000 et une volonté de l'acteur qui n'aura jamais été réellement suivie par les studios, le miracle a finalement eu lieu des décennies plus tard. En 2024, Ryan Reynolds se pointe avec son Deadpool & Wolverine. Au-delà de proposer un nouvel opus autour du mercenaire à la grande gueule, il désire caresser le fan dans le sens du poil en ramenant de nombreux personnages Marvel oubliés, de l'ancienne génération et qui n'ont pas eu de véritable fin. C'est de cette manière que nous avons pu revoir Jennifer Garner en Elektra, Chris Evans en la Torche Humaine, Dafne Keen en X-23 ou, vous l'aurez compris, Channing Tatum en Gambit.

Pour l'acteur et les fans, c'est le grand moment et il ne déçoit pas. Et puisque cela ne déçoit pas (et surtout, que cela marche du point de vue financier), il faut parler avenir.

Depuis quelques temps maintenant, nous savons que l'acteur reprendrait son rôle dans Avengers : Doomsday. Et il y a peu, une nouvelle vidéo promo autour de son personnage a été dévoilée. L'occasion pour nous de revoir l'américain en Remy LeBeau mais aussi de noter un petit changement. En effet, le film étant plus sérieux, vous remarquerez qu'un petit travail sur l'accent du personnage a été réalisé. Pour faire simple, disons qu'auparavant, il faisait un peu plus Remy que LeBeau. Ici, on colle un peu plus à ce que nous attendons de Gambit.

Voici la vidéo :

Avengers : Doomsday sortira le 18 décembre 2026.