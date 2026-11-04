Ram V lance les studios Mirror Maker destiné à développer des récits audacieux

Pour des déclinaisons en comics, en jeux vidéo et sur d'autres supports

C'est un bien beau projet que vient de mettre sur pied Ram V. En effet, le scénariste de renom à qui nous devons Grafity's Wall, New Gods ou encore Deicidum, et récompensé d'un Eisner Award pour The One Hand and The Six Fingers en 2025, va lancer son propre studio. Du nom de Mirror Maker Studios, le but sera de développer des récits audacieux, déclinés en bandes dessinées, en jeux vidéo et sur d'autres supports.

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'une chaîne youtube dédiée aux studios a été mise en place. Et puisqu'une deuxième bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que vous pouvez déjà y trouver une vidéo autour de Deicidum justement. La voici :

A noter que Ram V a également pris la parole afin de donner une description plus poussée des studios. Et lorsque l'on voit la place que prend l'IA dans notre quotidien et plus encore dans le milieu des arts, on ne peut qu'apprécier les mots du scénariste.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je crois que la capacité à créer et à faire de l’art est l’un des plus beaux aspects de l’humanité ; un aspect qui mérite d’être valorisé et encouragé. À une époque où les entreprises semblent vouloir pousser les créateurs comme les consommateurs à accepter des contenus produits en série, dépourvus de toute perspective ou démarche humaine, je pense que davantage de créateurs devraient transmettre la magie qui réside dans le processus de création, et non seulement dans le produit fini. Le lancement de cette chaîne YouTube est une façon passionnante de documenter ces moments et d’offrir aux lecteurs, aux spectateurs et aux fans un espace pour s’immerger dans le processus — et pour découvrir les personnes — qui se cachent derrière les œuvres qu’ils apprécient. C’est d’autant plus pertinent à une époque où la primauté de l’esprit humain et de l’expérience créative, en tant que moteur de la création artistique, est remise en question… Il est essentiel que chacun puisse entretenir avec l’art et les artistes une relation qui dépasse le simple consumérisme ou le statut de « fan ». Je suis convaincu que si les gens perçoivent l’étincelle et l’émerveillement qui habitent le processus créatif, ils apprendront à lui accorder une valeur bien plus grande. La chaîne « The Mirror Maker » se veut un lieu où chacun peut s’impliquer dans la genèse des créations. Associer cela à une phase initiale de travail sur mon prochain livre, Deicidium, m’a semblé être une étape logique. Nous avons donc réuni, venus des quatre coins du monde, plusieurs créateurs au sommet de leur art ; nous nous sommes enfermés dans un petit appartement et avons filmé l’énergie créative, les premières décisions et les idées qui ont présidé à la réalisation du livre. C’est un peu comme observer un groupe de musiciens se réunir pour composer un morceau qui, au final, devient bien plus que la simple somme de ses éléments constitutifs.

Pour le reste, rendez-vous d'ici quelques jours pour la review de Deicidium.