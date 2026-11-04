James Gunn demande un peu de marge de manoeuvre aux fans concernant Harley Quinn

Le co-président de DC Studios doit réfléchir

Si le DCU possède des qualités, il possède également des défauts. Et du côté des défauts, il est difficile de ne pas citer la canonicité. Pour un univers aussi récent que le DCU, il est assez incroyable de voir autant de complexité avec, notamment, ce jeu de "oui, c'est canon sauf ça et ça et ça".

Il y a peu, le co-président de DC Studios a, malheureusement, remis une pièce dans la machine. Selon lui, The Suicide Squad est clairement canon mais, une fois encore, il y a tout de même une possible exception : Harley Quinn. A ce sujet, le co-président demande aux fans de lui accordaient une "marge de manoeuvre" :

Je considère que The Suicide Squad fait partie du canon du DCU. C'est acté. Il y a juste une petite réserve, concernant l'avenir précis de Harley Quinn. J'aimerais que les fans m'accordent un peu de marge de manœuvre à ce sujet, car je ne sais pas encore exactement comment les choses vont évoluer. Mais, mis à part cela, on peut dire que le film s'inscrit, dans sa quasi-totalité, dans le canon. Je ne pense pas que cela pose problème. Peut-être que quelqu'un m'interpellera sur Threads — et je relève volontiers le défi d'y répondre... Il est inévitable que nous commettions des erreurs, dans ce film comme dans d'autres, mais, dans l'ensemble, je pense que The Suicide Squad s'intègre bien plus naturellement au canon que la saison de Peacemaker. Non seulement The Suicide Squad fait partie du canon, mais c'est même le premier film à s'inscrire dans le canon du DCU.

Au-delà de la marge de manoeuvre, il y a tout de même un problème bien plus grand à propos d'Harley Quinn. Un problème qui a été créé en 2021 et par James Gunn lui-même d'ailleurs via son film The Suicide Squad. Le fait de ne pas avoir pris une autre actrice pour le personnage d'Harley Quinn est tout bonnement une catastrophe en terme de continuité. En ayant conservé Margot Robbie, on se retrouve tout simplement avec une Harley Quinn qui a le cul entre deux chaises puisqu'elle a une fesse sur l'ancien DCEU et une fesse sur le nouveau DCU. De là, James Gunn l'a forcément dans l'os. Il y aura forcément une complexité inutile qui sera (encore une fois) ajoutée au DCU. Soit il déclare que le personnage n'est pas canon mais cela sous-entend que l'on a, dans le DCU, un film canon mais avec un personnage pas canon. Soit il déclare que le personnage est canon est dans ce cas-là, c'est encore pire. Car si le personnage est canon, quid des autres films dans lesquels elle apparaît à savoir le premier Suicide Squad et de Birds of Prey ? Si on les maintient dans la continuité, qu'est-ce que l'on fait de tous les autres personnages qui apparaissent dans ces films ? Et à l'inverse, si on ne les maintient pas, cela revient à retirer tout le background du personnage d'Harley.