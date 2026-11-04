  1. Accueil
  2. DC Comics
  3. DC Comics
  4. James Gunn valide la timeline du DCU d'un fan
DC Comics

James Gunn valide la timeline du DCU d'un fan

Par Source: CBM 0
James Gunn valide la timeline du DCU d'un fan
Le DCU a sa timeline

Cette news est à placer dans la catégorie anecdote.

Si vous êtes perdu au sein du DCU ou si vous l'avez pris en cours de route, sachez qu'un fan vient, peut-être, de vous mâcher le travail. En effet, ce dernier a proposé une timeline du DCU. Et, bonne nouvelle, celle-ci a été validée par James Gunn. Ainsi, vous trouverez donc, ci-dessous, tous les éléments appartenant au DCU par ordre chronologique :

  • 2016 : Les cinq premiers épisodes de Lanterns
  • 2021 : Clayface
  • 2022 : The Suicide Squad et la première saison de Peacemaker
  • 2023 : Blue Beetle
  • 2024 : Première saison de Creature Commandos
  • 2025 : Superman, la deuxième saison de Peacemaker et la deuxième saison de Creature Commandos
  • 2026 : Supergirl et Les derniers épisodes de Lanterns
  • 2027 : Man of Tomorrow

Rappelons que, pour le moment, il n'y a rien de prévu après Man of Tomorrow à l'exception de la série The People Vs Gorilla Grodd.

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

DC Comics

Elseworlds a-t-il tenu ses promesses ?

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0