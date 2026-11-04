James Gunn valide la timeline du DCU d'un fan

Le DCU a sa timeline

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Si vous êtes perdu au sein du DCU ou si vous l'avez pris en cours de route, sachez qu'un fan vient, peut-être, de vous mâcher le travail. En effet, ce dernier a proposé une timeline du DCU. Et, bonne nouvelle, celle-ci a été validée par James Gunn. Ainsi, vous trouverez donc, ci-dessous, tous les éléments appartenant au DCU par ordre chronologique :

2016 : Les cinq premiers épisodes de Lanterns

2021 : Clayface

2022 : The Suicide Squad et la première saison de Peacemaker

2023 : Blue Beetle

2024 : Première saison de Creature Commandos

2025 : Superman, la deuxième saison de Peacemaker et la deuxième saison de Creature Commandos

2026 : Supergirl et Les derniers épisodes de Lanterns

2027 : Man of Tomorrow

Rappelons que, pour le moment, il n'y a rien de prévu après Man of Tomorrow à l'exception de la série The People Vs Gorilla Grodd.