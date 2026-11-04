Dynamic Duo : Mason Thames est confirmé en Dick Grayson

Une nouvelle voix derrière un super-héros

La nouvelle était déjà tombée via les réseaux sociaux mais ce n'est que maintenant qu'elle a été confirmée par les studios DC. L'acteur Mason Thames (que vous avez peut-être vu dans The Black Phones) prêtera sa voix au personnage de Dick Grayson dans l'animé Dynamic Duo.

Voici ce que le co-président de DC Studios, Peter Safran, a déclaré :

Nous disons toujours que nous voulons des volontaires, et non des recrues, pour faire partie du DCU et de DC Studios. Or, Mason a toujours voulu incarner Dick Grayson. Vraiment. Il est venu, a livré une prestation époustouflante lors de son audition, et a été tout simplement génial. C’est un jeune acteur formidable, mais qu’est-ce qu’il le voulait, ce rôle ! Il était littéralement obsédé. Lorsqu’il est venu dans les bureaux de DC — accompagné de son père, à l’époque —, il a découvert une multitude d’archives et d’objets fascinants ; il a tenu à prendre des photos de tout, et à se faire photographier avec chaque élément. C’est un vrai fan.

Un passionné ! Comme nous ! Cela fait toujours plaisir à lire. Et cela change du réalisateur Craig Gillespie.

Par contre, notez que nous ignorons quel avenir est réservé à l'acteur. Entendez par là que la team Warner Bros / DC Comics ne s'est toujours pas avancé concernant la canonicité du projet. C'est-à-dire que Dynamic Duo peut très bien faire partie de DCU ou être un projet à part. Et bien sûr, il s'agit d'une question importante pour l'avenir de l'acteur au sein des studios DC.

Que pensez-vous de ce choix ? Aimeriez-vous voir Mason Thames en Dick Grayson dans un film non animé lié au DCU ?

Pour aller plus loin :