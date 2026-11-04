Le partenariat entre la WWE et Disney continue avec une collaboration autour d'Avengers : Doomsday

Et Doomsday qui passe... PAR DESSUS LA TROISIEME CORDE !

Depuis quelques temps maintenant, la WWE et Disney ont un partenariat. Un partenariat qui, selon une nouvelle déclaration, va prendre une nouvelle direction au mois de décembre.

En effet, les deux compagnies ont annoncé la tenue d'un événement spécial de deux jours au sein de l'ESPN Wide World of Sports Complex, près d'Orlando (Floride), les 14 et 15 décembre. L'objectif ? Réaliser le John Cena Classic (un tournoi dont le vainqueur est choisi par les fans et qui aura lieu à Disney World le 14 décembre) et le Worlds Collide (un show connu pour mêler les catcheurs de la WWE, de NXT et de la AAA et dont la nouvelle édition aura lieu le 15 décembre) de la WWE mais aux couleurs du film Avengers : Doomsday. Pour mettre cela en place, le communiqué de presse a expliqué que l'idée était de "conjuguer les talents de narration reconnus des deux entreprises pour offrir un moment croisé inédit, qui ravira aussi bien les fans de Disney que ceux de la WWE".

A noter que, pour renforcer l'idée de partenariat, la WWE commercialisera des produits co-brandés Avengers: Doomsday - notamment des ceintures de champion - qui seront disponibles lors du « WWE World », sur le shop de la WWE et dans les boutiques Disney.

Notons également que les événements de la WWE ayant lieu à peine quelques jours avant la sortie du film, il est tout-à-fait possible qu'une ultime bande annonce pointe le bout de son nez.