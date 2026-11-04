La cover de Clay Mann pour Absolute Batman #25 se revend déjà à 60 dollars

Le délire des variant covers n'est pas prêt de s'arrêter

Il y a peu, nous vous expliquions que le titre Absolute Batman atteignait des sommets avec, à titre d'exemple, 750.000 exemplaires ont été précommandés pour Absolute Batman #25. Un chiffre conséquent... mais qui n'était peut-être pas encore suffisant. En effet, jeu des variant covers oblige, il y a une explosion des ventes pour certaines covers.

C'est le cas de la cover réalisée par Clay Mann et qui a pour spécificité de reprendre les codes du Weekly Shonen Jump japonais :

En effet, cette dernière se revend à pas moins de 60$ sur la toile (pour un prix de vente de 8.99$). Bien sûr, vous allez me dire que l'on a déjà mieux. Mais rappelons que le titre est sorti il y a tout juste 24 heures. De même, on ne parle ici que de la cover. Mais si vous désirez la cover signée de Clay Mann (oui, c'est déjà possible), là, on passe tout de suite à 100$.

Sans surprise, Lunar Distribution n’a plus aucun exemplaire en stock et présente ses excuses aux détaillants qui en ont fait la demande.