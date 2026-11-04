[Sorties Comics] Mercredi 04 novembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".
Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.
A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !
Les sorties du jour
Les Tortues Ninja - TMNT tome 2 NYC Vs. TMNT
-
Suite et fin du run de Jason Aaron sur nos Tortues préférés. Le scénariste n'aura rien proposer de véritablement marquant mais le divertissement aura été au rendez-vous. Aaron a également eu la bonne idée de terminer son récit par un gros twist qui offre pas mal de possibilités au scénariste suivant. Les dessins sont toujours aussi appréciables.
GODZILLA DÉTRUIT LE MARVEL UNIVERSE
-
La seconde mini-série consacrée au cycle de crossover Godzilla chez Marvel, et ce n’est pas un chef-d’œuvre. On tombe dans les excès que peuvent donner ces crossovers avec beaucoup de moments tournés vers l’humour, la dérision (l’humour du MCU, il ne faut pas le cacher) et des combinaisons improbables. C’est porté sur l’exagération qui ramène aux films de la période Showa, mais pas toujours pour le meilleur. Toutefois, pour ceux qui veulent une lecture axée sur le divertissement, le contrat est rempli ; ça reste quand même amusant à lire par moments. Sinon, c’est beau quand Javier Garrón dessine, mais dommage qu’il doive être aidé par d’autres dessinateurs pour terminer les planches.
-
Un titre sympa mais qui souffre de la comparaison avec tous les one-shots déjà publiés les mois précédents. Javier Garron n'est pas mauvais mais il propose une approche qui parfois manque de sérieux. On n'est pas sur du cartoon mais sur certaines cases, on en est pas si loin quand même. Niveau scénario, le divertissement est présent mais on reste sur quelque chose de relativement convenu. Autrement dit, pas de grosse surprise à l'horizon.
DOOM WARS COLLECTION T07 - LOKI
DOOM WARS COLLECTION T03 – DOCTEUR STRANGE
AVENGERS PAR HICKMAN COLLECTION T02 (de 18)
-
Encore une nouvelle réédition de ce classique pour surfer sur la sortie des deux prochains films Avengers qui prennent leur inspiration du run d’Hickman sur les Avengers. Les premiers tomes installent des éléments qui auront leur importance dans le futur. Le titre New Avengers se concentre sur la partie multivers avec les Incursions, et Avengers l’aspect plus cosmique et blockbuster. C'est verbeux par moments, mais c'est très captivant à lire, surtout la partie New Avengers qui va partir dans une descente aux enfers rarement vue chez Marvel. C’est un run ambitieux et c’est très gratifiant à découvrir, malgré quelques passages plus faibles à lire.
-
Ce deuxième tome lance la série New Avengers et celle-ci va plutôt surfer sur le côté Illuminatis et prendre une équipe restreinte qui va devoir enquêter sur les incursions du multivers. C'est une autre ambiance que sa série soeur mais tout aussi prenante.
-
Cette tome 2 est plus intimiste que le premier. Il s'agit en fait d'une autre série, New Avengers, un peu moins action, et plus réflexion. Cependant, elles se complètent merveilleusement bien. Et c'est ces 2 séries qui mèneront à Infinity puis Secret Wars. Elles se lisent donc en parallèle, et toute la saga vaut largement la lecture !
AVENGERS PAR HICKMAN COLLECTION T01 (de 18)
-
Encore une nouvelle réédition de ce classique pour surfer sur la sortie des deux prochains films Avengers qui prennent leur inspiration du run d’Hickman sur les Avengers. Les premiers tomes installent des éléments qui auront leur importance dans le futur. Le titre New Avengers se concentre sur la partie multivers avec les Incursions, et Avengers l’aspect plus cosmique et blockbuster. C'est verbeux par moments, mais c'est très captivant à lire, surtout la partie New Avengers qui va partir dans une descente aux enfers rarement vue chez Marvel. C’est un run ambitieux et c’est très gratifiant à découvrir, malgré quelques passages plus faibles à lire.
-
Une nouvelle collection qui reprendra tout le run d'Hickman sur les Avengers jusqu'à Secret Wars et qui sortira jusqu'à la sortie de Secret Wars, les choses sont bien faites. Ce run est très bon et ce premier tome permet de mettre en place la nouvelle équipe d'avengers avec des membres très surprenants. Cette série va énormément se passer dans l'espace, notamment jusqu'au crossover Infinity. Un must read pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
-
Surprenant cette nouvelle collection de Panini, mais plutôt malin. Pour lire les Avengers d'Hickman, c'est soit les Omnibus, soit cette version qui devrait ressembler au final à la première édition de cette saga en librairie (collection Marvel NOW). Il devrait y avoir quelques albums en plus dans cette version, mais le prix global ne sera pas très éloigné, ce qui n'est pas loin d'un tour de force vu la conjoncture... Pour le contenu, c'est ambiance Hickman, si vous aimez, foncez ! Surtout que l'auteur sait où il va, et si vous voulez lire Secret Wars comme il faut, c'est l'occasion rêvée. Une de mes sagas préférées des Avengers !
-
Cette entrée en matière propulse l'équipe des Avengers dans une dimension cosmique et géopolitique d'une ambition rarement égalée. Le récit frappe immédiatement fort en installant le concept des Incursions, forçant les héros à faire face à la collision imminente et inéluctable de mondes parallèles. Hickman gère de manière magistrale un roster massif de personnages, équilibrant des dilemmes moraux déchirants avec des menaces à l'échelle de l'univers tout entier. Le rythme se veut volontairement froid et imposant, installant un sentiment d'urgence absolue et de fin des temps particulièrement captivant.
ULTIMATE SPIDER-MAN T02 (de 2, Noël)
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 9 (Collector)
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 9
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 8 (Collector)
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 8
DOOM WARS COLLECTION T10 – SPIDER-MAN
DOOM WARS COLLECTION T09 – LES QUATRE FANTASTIQUES
DOOM WARS COLLECTION T08 - THOR
DOOM WARS COLLECTION T06 - HULK
DOOM WARS COLLECTION T05 – LES AVENGERS
DOOM WARS COLLECTION T04 – LES X-MEN
DOOM WARS COLLECTION T02 – IRON MAN
DOOM WARS COLLECTION T01 - DAREDEVIL
SPIDER-MAN : SPECIAL NOEL
STRANGE ACADEMY – ÉDITION GRIMOIRE : DEUXIÈME PROMO
ULTIMATE SPIDER-MAN T02 (de 2)
-
Ce deuxième tome confirme magistralement que la réinvention du tisseur par Jonathan Hickman est l'une des meilleures sagas Marvel de ces dernières années. L'idée de suivre un Peter Parker adulte et père de famille apporte une fraîcheur et une profondeur émotionnelle inédites au personnage. Le scénario trouve un équilibre parfait entre l'action pure et une dynamique familiale incroyablement touchante. L'intrigue gagne en intensité lorsque Peter et Harry Osborn se retrouvent traqués en Terre Sauvage par un Kraven le Chasseur plus redoutable que jamais. Voir Richard, le fils de Peter, tenter de reprendre le flambeau de Spider-Man insuffle une tension dramatique captivante à ce récit. Le face-à-face psychologique et physique avec le Caïd, qui resserre son emprise sur New York, est écrit d'une main de maître. Les dessins de Marco Checchetto et David Messina sont tout simplement somptueux, offrant des planches dynamiques d'une beauté graphique rare. Chaque personnage secondaire, de Mary Jane au Bouffon Vert, bénéficie d'un traitement nuancé et d'une écriture extrêmement soignée. Ce volume brille par sa capacité à poser les bases d'un univers moderne tout en respectant l'essence historique des comics d'origine
-
Ce deuxième tome d'Ultimate Spider-Man (intitulé Un dernier jour) conçu par Jonathan Hickman et Marco Checchetto est une totale réussite qui confirme la brio de cette réinvention de l'univers Marvel. L'approche consistant à explorer la vie d'un Peter Parker devenu adulte, marié et père de famille apporte une maturité et une profondeur psychologique fascinantes à ce héros mythique. Sur le plan de l'intrigue, la confrontation intense avec Kraven le Chasseur et la montée en puissance du Caïd installent un rythme haletant particulièrement réussi. Visuellement, les planches de Checchetto sont sublimes et magnifient à merveille cette conclusion captivante, indispensable pour tous les amateurs de bande dessinée.
-
C’est déjà la fin pour Ultimate Spider-Man qui aura fait du bien aux fans du personnage. L’écriture de la famille de Peter et des personnages secondaires auront été une réussite le long de la série, avec des vraies surprises concernant la réinvention de certains vilains. Malgré tout, le rythme de la série est à la fois une force et une faiblesse où certains moments n’ont pas été bien développés. Toutefois, Hickman réussit à apporter une conclusion satisfaisante au titre contrairement à d’autres auteurs sur la ligne Ultimate. Les dessins de Marco Checchetto resteront une réussite, dommage qu’il n’est pas dessiné toute la série en entier. Le vrai souci, c'est que ça soit déjà fini alors qu'il y avait le potentiel de durer plus longtemps. C'est encore plus flagrant quand on regarde la ligne Absolute en face.
-
Jonathan Hickman réussit le tour de force de réinventer le mythe de Peter Parker avec une maturité et une audace profondément rafraîchissantes. Ce deuxième tome confirme que libérer le tisseur du carcan de l'éternel adolescent célibataire était la meilleure décision éditoriale de la décennie. Voir un Spider-Man trentenaire, marié et père de famille, insuffle une dose d'humanité et de réalisme qui manquait cruellement aux séries principales depuis des années. L'écriture méticuleuse de Hickman tisse une intrigue politique et intéressante d'une fluidité exemplaire, où chaque dialogue sonne juste et chaque enjeu paraît crucial. Visuellement, le graphisme sublime de Marco Checchetto donne une texture sombre et vibrante à ce New York alternatif, rendant les scènes d'action aussi mémorables que les moments de vie quotidienne. C'est un chef-d'œuvre moderne indispensable, qui prouve qu'un héros qui grandit avec son lectorat offre les plus belles histoires possibles.
MARVEL WORLD 13 (Collector)
MARVEL WORLD 13
ULTIMATE UNIVERSE 16 (Collector)
ULTIMATE UNIVERSE 16
PUNISHER T01
-
Un bon retour pour le Punisher avec un statu quo légèrement différent. On passe un bon moment et les dessins sont de qualité.