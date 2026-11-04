[Sorties Comics] Mercredi 04 novembre

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Les sorties du jour

Les Tortues Ninja - TMNT tome 2 NYC Vs. TMNT (1 note) - Hi Comics 04/11/2026 -- Hi Comics Après sa reprise en main explosive des Tortues Ninja, Jason Aaron livre ici la seconde partie de son interprétation des héros iconiques de Kevin Eastman et Peter Laird dans un arc à couper le souffle. Accusées d’un meurtre qu’elles n’ont pas commis, les Tortues sont traquées par la police, acculées par les assassins du Clan Foot et, plus grave encore, rejetées par les habitants de New York. Comme si cela ne suffisait pas, Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo doivent aussi surmonter leurs différends… une épreuve loin d’être anodine. Ce tome 2 de Jason Aaron, dans la continuité du précédent, constitue une excellente porte d’entrée dans l’univers des Tortues Ninja, sans qu’il soit nécessaire d’avoir lu L’Intégrale ou la série Reborn. Aaron livre un récit intense, riche en tension et en action, porté par le dessin de l’artiste argentin Juan Ferreyra, véritable atout de l’album. Connu pour son style visuel unique dans l’industrie du comics, Ferreyra se distingue aussi par son sens de la composition et du découpage. Sous son crayon, les immeubles eux-mêmes se transforment en cases de bande dessinée, offrant un plaisir visuel constant tout au long de la lecture. 19.95 €

GODZILLA DÉTRUIT LE MARVEL UNIVERSE (3 notes) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Gerry Duggan, Javier Garron, Paco Medina… Alors que Godzilla sème la mort et la destruction dans les rues de New York, les justiciers les plus puissants de la Terre s’unissent pour mettre un terme à sa folie sanguinaire. Impuissants, ils sont contraints de commettre l’impensable : nouer une alliance avec leurs pires ennemis. (Contient les épisodes US Godzilla Destroys the Marvel Universe (2025) 1-5, inédits) 20 €

DOOM WARS COLLECTION T07 - LOKI (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics J. Michael Stracyznski, Al Ewing, Marko Djurdevic, Jorge Coelho Le royaume d’Asgard flotte désormais au-dessus de l’Arkansas, mais les dieux ne s’y sentent pas chez eux. Loki propose alors à Balder le Brave de rencontrer le Docteur Fatalis afin d’offrir un nouveau foyer au Asgardiens en Latvérie. Pendant ce temps, Thor, banni par Balder, tente de réparer Mjolnir et de retrouver Sif, son amour disparu. (Contient les épisodes US Thor (2007) 601-603, Thor: Giant-Size Finale (2009) 1 et Loki: Agent of Asgard (2014) 6-7, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : THOR 2 et MARVEL DELUXE : LOKI – AGENT D'ASGARD 1) 6.99 €

DOOM WARS COLLECTION T03 – DOCTEUR STRANGE (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Roger Stern, Gerry Conway, Mike Mignola, Gene Colan Lorsqu’il était enfant, Victor Von Fatalis a perdu sa mère, une sorcière dont l’âme a été récupérée par Méphisto, le Seigneur des Enfers. Afin de briser cette malédiction, le souverain de Latvérie participe à un tournoi visant à désigner le prochain Sorcier Suprême, mais le Docteur Strange remporte le titre. (Contient les épisodes US Marvel Graphic Novel (1982) 49: Doctor Strange and Doctor Doom – Triumph and Torment et Astonishing Tales (1970) 8 (III), précédemment publiés dans MARVEL EPIC : DOCTEUR STRANGE – TRIOMPHE ET TOURMENT et MARVEL RARITIES : L'INTÉGRALE) 6.99 €

AVENGERS PAR HICKMAN COLLECTION T02 (de 18) (3 notes) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Steve Epting Alors que le Multivers s’effondre, des mondes entiers menacent d’entrer en collision avec la Terre. Face à l’impensable, les Illuminati se reforment en urgence, accueillant la Panthère Noire dans leurs rangs. Ensemble, ils découvrent une vérité terrifiante : pour sauver la planète, il leur faudra peut-être condamner les univers qui s’en approchent inexorablement. (Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 71, 82-84 et Annual 6) 6.99 €

AVENGERS PAR HICKMAN COLLECTION T01 (de 18) (3 notes) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Jerome Opeña, Adam Kubert Tout commence avec deux hommes et une idée. Convaincus que l’union fait la force, Steve Rogers et Tony Stark gonflent les rangs des Avengers avec de nouvelles recrues atypiques, dont Rocket, Solar, Hyperion, Smasher et Captain Universe. Ces dernières arrivent à point nommé, car d’étranges et puissants êtres tentent de terraformer notre planète depuis Mars… (Contient les épisodes US Avengers (2012) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : AVENGERS PAR HICKMAN 1) 6.99 €

ULTIMATE SPIDER-MAN T02 (de 2, Noël) (1 note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina Spider-Man et le Bouffon Vert se sont alliés pour renverser le Caïd, mais ce dernier a envoyé Kraven le Chasseur à leurs trousses… Capturés et abandonnés en Terre Sauvage, Peter Parker et Harry Osborn deviennent alors les proies d’une éprouvante chasse à l’homme, tandis que Mary Jane et Gwen Stacy s’inquiètent de leur disparition. (Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2024) 13-24, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 7-16) 32 €

X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 9 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Ashley Allen, Netho Diaz, German Peralta… Alors que Jubilé découvre que les liens du sang peuvent dissimuler de terribles secrets, la Salle des Dangers tente de diviser les X-Men. Cyclope repousse ses limites pour sauver Mei. Cable concentre ses soupçons sur Archangel. Propulsée dans le Multivers, Tornade y retrouve Furaha, sa propre fille. Magie, Colossus et Laura Kinney devront tout risquer pour sauver ceux qui leur sont chers. (Contient les épisodes US Jubilee: Deadly Reunion (2026) 1, Inglorious X-Force (2026) 5, X-Men (2024) 29, Storm: Earth's Mightiest Mutant (2026) 4, Cyclops (2026) 4, Generation X-23 (2026) 4 et Magik & Colossus (2026) 5, inédits) 22 €

X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 9 (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Ashley Allen, Netho Diaz, German Peralta… Alors que Jubilé découvre que les liens du sang peuvent dissimuler de terribles secrets, la Salle des Dangers tente de diviser les X-Men. Cyclope repousse ses limites pour sauver Mei. Cable concentre ses soupçons sur Archangel. Propulsée dans le Multivers, Tornade y retrouve Furaha, sa propre fille. Magie, Colossus et Laura Kinney devront tout risquer pour sauver ceux qui leur sont chers. (Contient les épisodes US Jubilee: Deadly Reunion (2026) 1, Inglorious X-Force (2026) 5, X-Men (2024) 29, Storm: Earth's Mightiest Mutant (2026) 4, Cyclops (2026) 4, Generation X-23 (2026) 4 et Magik & Colossus (2026) 5, inédits) 16 €

X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 8 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Gail Simone, Saladin Ahmed, Tiago Palma, Martin Coccolo… Piégés dans une réalité qui rejoue les origines des X-Men, les Aberrations attendent qu’on vienne les sauver. Aux côtés de Captain America, les mutants découvrent le destin tragique d’un homme tandis que Wolverine affronte Adamantine. Pour échapper à Koschei, Magie et Colossus se tournent vers Baba Yaga. Malicia poursuit sa traque de Dents de Sabre. Dani Moonstar affronte ses souvenirs. Enfin, le voyage de Kamala Khan s’achève sur un affrontement décisif contre Légion. (Contient les épisodes US X-Men United (2026) 3, Giant-Size Age X-Men (2025) 2 (I), Wolverine (2024) 19, Magik & Colossus (2026) 4, Moonstar (2026) 3, Uncanny X-Men (2024) 27 et Rogue (2026) 4, inédits) 22 €

X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 8 (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Gail Simone, Saladin Ahmed, Tiago Palma, Martin Coccolo… Piégés dans une réalité qui rejoue les origines des X-Men, les Aberrations attendent qu’on vienne les sauver. Aux côtés de Captain America, les mutants découvrent le destin tragique d’un homme tandis que Wolverine affronte Adamantine. Pour échapper à Koschei, Magie et Colossus se tournent vers Baba Yaga. Malicia poursuit sa traque de Dents de Sabre. Dani Moonstar affronte ses souvenirs. Enfin, le voyage de Kamala Khan s’achève sur un affrontement décisif contre Légion. (Contient les épisodes US X-Men United (2026) 3, Giant-Size Age X-Men (2025) 2 (I), Wolverine (2024) 19, Magik & Colossus (2026) 4, Moonstar (2026) 3, Uncanny X-Men (2024) 27 et Rogue (2026) 4, inédits) 16 €

DOOM WARS COLLECTION T10 – SPIDER-MAN (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Nick Spencer, Patrick Gleason, Jan Bazaldua Miguel O’Hara, le Spider-Man de 2099, se retrouve projeté dans le passé et atterrit sur une plateforme pétrolière ravagée par un incendie. De son côté, Peter Parker renoue avec Silver Sable. La mercenaire lui annonce que son pays, la Symkarie, menace d’entrer en guerre avec la Latvérie de Fatalis. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2018) 32-36, précédemment publiés dans 100% MARVEL : AMAZING SPIDER-MAN 7 (FRESH START)) 6.99 €

DOOM WARS COLLECTION T09 – LES QUATRE FANTASTIQUES (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Dan Slott, Stan Lee, Aaron Kuder, Jack Kirby… Lorsque Galactus apparaît dans le ciel latvérien, les Quatre Fantastiques volent au secours du Docteur Fatalis. Prêt à en découdre avec le Dévoreur de Mondes, le souverain n’hésite pas à recourir à la magie noire afin de le repousser. Mais à leur arrivée sur les lieux, les héros doivent d’abord affronter Victoire, une jeune femme devenue le héraut de Fatalis… (Contient les épisodes US Fantastic Four (2018) 6-9 et Fantastic Four (1963) Annual 2 (I), précédemment publiés dans 100% MARVEL : FANTASTIC FOUR 3 et FANTASTIC FOUR : L'INTÉGRALE 1964) 6.99 €

DOOM WARS COLLECTION T08 - THOR (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Kieron Gillen, Stan Lee, Billy Tan, John Buscema Accueillis par le Docteur Fatalis en Latvérie, les Asgardiens découvrent que le dictateur se sert d’eux pour réaliser de terribles expériences. Balder le Brave mène alors la riposte et lance ses troupes à l’assaut du château du tyran. Malgré son exil, Thor revient aider son peuple et affronte lui-même le super-vilain. (Contient les épisodes US Thor (2007) 604-606 et Mighty Thor (1966) 182-183, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : THOR 3 et THOR : L'INTÉGRALE 1970) 6.99 €

DOOM WARS COLLECTION T06 - HULK (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Greg Pak, Jeff Parker, Paul Pelletier Le Leader réunit une équipe de génies du mal, l’Intelligentsia, afin de dérober les livres de la bibliothèque d’Alexandrie. Le Docteur Fatalis accepte de garder leur butin en Latvérie, mais une fois les derniers écrits récupérés, ce dernier les trahit. Planifiant leur revanche, le Leader et ses alliés combinent des rayons cosmiques et gamma pour créer une nouvelle arme, le Hulk rouge… (Contient les épisodes US Fall of the Hulks: Alpha (2009) 1 (I) et Incredible Hulk (1999) 606-608 (I), précédemment publiés dans MARVEL HEROES (V2) 38-39 et MARVEL STARS 1-2) 6.99 €

DOOM WARS COLLECTION T05 – LES AVENGERS (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics David Michelinie, Roger Stern, Bob Hall, Bruce Timm Grâce au pouvoir de l’Homme Pourpre, le Docteur Fatalis parvient à contrôler les esprits de ceux qui l’entourent. Le roi de Latvérie peut enfin réduire à néant la volonté d’ennemis de longue date comme les Avengers et conquérir le monde. Seul Wonder Man échappe encore à son influence. Parviendra-t-il à libérer ses équipiers du joug de ce tyran ? (Contient les épisodes US Marvel Graphic Novel (1982) 27: Emperor Doom et Avengers (1999) ½, précédemment publiés dans AVENGERS : L'INTÉGRALE 1985-1986 et MARVEL MEGA 14) 6.99 €

DOOM WARS COLLECTION T04 – LES X-MEN (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Chris Claremont, Jon Bogdanove Après une bataille éprouvante, plusieurs membres des X-Men sont grièvement blessés. De son côté, Kitty Pryde ne contrôle plus ses pouvoirs et menace de se dématérialiser pour de bon. Les mutants contactent alors Reed Richards afin de trouver un moyen de la sauver. Mais le chef des Quatre Fantastiques est lui-même plongé dans la tourmente. (Contient les épisodes US Fantastic Four Vs X-Men (1986) 1-4, précédemment publiés dans X-MEN : L'INTÉGRALE 1987 (I)) 6.99 €

DOOM WARS COLLECTION T02 – IRON MAN (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics David Michelinie, Bob Layton, John Romita Jr Lorsque Tony Stark apprend que son entreprise fournit des composants électroniques au royaume de Latvérie, il décide de mettre un terme à cet accord. Le Docteur Fatalis ordonne alors à ses hommes de voler le matériel, ce qui pousse Iron Man à confronter le souverain. Mais au moment où le combat s’engage, les deux ennemis sont accidentellement projetés au Moyen Âge ! (Contient les épisodes US Iron Man (1968) 149-150 et 249-250, précédemment publiés dans IRON MAN : L'INTÉGRALE 1981-1982 et MARVEL CLASSIC 10) 6.99 €

DOOM WARS COLLECTION T01 - DAREDEVIL (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Stan Lee, Jack Kirby, Gene Colan Les Quatre Fantastiques ont perdu leurs pouvoirs lors d’une terrible explosion. Profitant de ce moment de faiblesse, le Docteur Fatalis prend le contrôle du Baxter Building, leur quartier général. En mauvaise posture, le quatuor peut néanmoins compter sur l’aide de Daredevil. (Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 39, 40, 73 et Daredevil (1964) 37-38, précédemment publiés dans LES TRESORS DE MARVEL 3, 12 et DAREDEVIL : L'INTÉGRALE 1968) 6.99 €

SPIDER-MAN : SPECIAL NOEL (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Rainbow Rowell, Tony Fleecs, Luciano Vecchio, Paco Medina… La fin de l’année s’annonce chargée pour Peter Parker. Des Avengers aux Quatre Fantastiques en passant par les X-Men et Daredevil, les héros se réunissent en famille pour les fêtes et veulent tous inviter Spider-Man. De leur côté, Malicia et Gambit, son mari, ont convié les héros en Terre Sauvage, mais une tempête glacière et une poignée de vilains menacent les festivités. (Contient les épisodes US Spider-Man Holiday Spectacular (2025) 1 et Marvel Winter Break Special (2026) 1, inédits) 19 €

STRANGE ACADEMY – ÉDITION GRIMOIRE : DEUXIÈME PROMO (1 note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Skottie Young, Humberto Ramos Un voyage impromptu dans le futur dévoile aux étudiants de la Strange Academy des choses qu'ils auraient peut-être préféré ne pas savoir. Avec la mort du Docteur Strange, les élèves se retrouvent déchirés en deux factions… l'une d'elles pourrait-elle aller jusqu'à prendre le parti de Dormammu ? Qu'en pensera son fils Doyle ? (Contient les épisodes US Strange Academy (2020) 13-18 et Strange Academy: Finals (2022) 1-6, précédemment publiés dans 100% MARVEL : STRANGE ACADEMY 3-4) 36 €

ULTIMATE SPIDER-MAN T02 (de 2) (2 notes) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina Spider-Man et le Bouffon Vert se sont alliés pour renverser le Caïd, mais ce dernier a envoyé Kraven le Chasseur à leurs trousses… Capturés et abandonnés en Terre Sauvage, Peter Parker et Harry Osborn deviennent alors les proies d’une éprouvante chasse à l’homme, tandis que Mary Jane et Gwen Stacy s’inquiètent de leur disparition. (Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2024) 13-24, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 7-16) 32 €

MARVEL WORLD 13 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Ryan North, Joe Kelly, Carmen Carnero, Humberto Ramos… De retour à New York, Peter Parker mesure l’ampleur des dégâts que Ben Reilly et Norman Osborn ont causés en son absence. Alors que les Quatre Fantastiques livrent un combat acharné contre une version maléfique de Sue Storm, Thor est aux prises avec l’Homme Radioactif. Iron Man cherche à se libérer de sa cellule et les Avengers ont battu Kang le Conquérant, mais le combat est-il réellement terminé ? (Contient les épisodes US Iron Man (2026) 4, Amazing Spider-Man (2025) 28-29, Fantastic Four (2025) 10, Thor (2025) 8-9, Avengers (2023) 36, Amazing Spider-Man/Queen in Black Comics Giveaway Day (2026) 1 (I) et Amazing Spider-Man Annual (2026) 1 (II), inédits) 22 €

MARVEL WORLD 13 (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Ryan North, Joe Kelly, Carmen Carnero, Humberto Ramos… De retour à New York, Peter Parker mesure l’ampleur des dégâts que Ben Reilly et Norman Osborn ont causés en son absence. Alors que les Quatre Fantastiques livrent un combat acharné contre une version maléfique de Sue Storm, Thor est aux prises avec l’Homme Radioactif. Iron Man cherche à se libérer de sa cellule et les Avengers ont battu Kang le Conquérant, mais le combat est-il réellement terminé ? (Contient les épisodes US Iron Man (2026) 4, Amazing Spider-Man (2025) 28-29, Fantastic Four (2025) 10, Thor (2025) 8-9, Avengers (2023) 36, Amazing Spider-Man/Queen in Black Comics Giveaway Day (2026) 1 (I) et Amazing Spider-Man Annual (2026) 1 (II), inédits) 16 €

ULTIMATE UNIVERSE 16 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko, Marco Chechetto… Spider-Man livre un dernier combat contre le Caïd tandis que la Guêpe se remémore les raisons qui l’ont poussée à trahir les Ultimates. De l’autre côté de l’océan, pendant que Wolverine s’en prend au Directorat X, les mutants de Hi no Kuni se rebellent. De leur côté, les Gardiens de la Galaxie examinent les bouleversements causés par le Créateur sur leur ligne temporelle. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 19, Ultimate Spider-Man (2024) 24, Ultimate X-Men (2024) 22, Ultimate Universe: Two Years In (2025) 1 et Ultimate Wolverine (2025) 12-13, inédits) 22 €

ULTIMATE UNIVERSE 16 (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko, Marco Chechetto… Spider-Man livre un dernier combat contre le Caïd tandis que la Guêpe se remémore les raisons qui l’ont poussée à trahir les Ultimates. De l’autre côté de l’océan, pendant que Wolverine s’en prend au Directorat X, les mutants de Hi no Kuni se rebellent. De leur côté, les Gardiens de la Galaxie examinent les bouleversements causés par le Créateur sur leur ligne temporelle. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 19, Ultimate Spider-Man (2024) 24, Ultimate X-Men (2024) 22, Ultimate Universe: Two Years In (2025) 1 et Ultimate Wolverine (2025) 12-13, inédits) 16 €

PUNISHER T01 (1 note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Benjamin Percy, Jose Luis Soares Frank Castle a repris sa guerre sanglante contre le crime. Néanmoins, alors que sa mémoire lui fait défaut, son corps commence aussi à le trahir… En quête de réponses dans les rues de New York, le Punisher voit bientôt surgir un visage qu’il ne connaît que trop bien : celui de Jigsaw. Son vieil ennemi a conçu un plan impitoyable pour le briser méthodiquement. (Contient les épisodes US Punisher (2026) 1-7, inédits) 20.99 €

X-MEN OF APOCALYPSE (blind pack) (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Jeph Loeb, Simone Di Meo Il y a des années, Légion a tué Charles Xavier dans le passé, donnant naissance à une nouvelle ligne temporelle dans laquelle Apocalypse règne sur ce qu’il reste du monde et où Magnéto fonde les X-Men. Ces derniers ont renversé le tyran et renvoyé Bishop dans le passé pour réparer les choses. Mais Apocalypse, Magnéto et ses X-Men ont survécu… (Contient les épisodes US X-Men of Apocalypse Alpha (2025) 1, X-Men of Apocalypse (2025) 1-4, X-Men of Apocalypse Omega (2026) 1 et Giant-Size Age of Apocalypse (2025) 1 (II), inédits) 22 €

PUNISHER T01 (panini.fr) (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Benjamin Percy, Jose Luis Soares Frank Castle a repris sa guerre sanglante contre le crime. Néanmoins, alors que sa mémoire lui fait défaut, son corps commence aussi à le trahir… En quête de réponses dans les rues de New York, le Punisher voit bientôt surgir un visage qu’il ne connaît que trop bien : celui de Jigsaw. Son vieil ennemi a conçu un plan impitoyable pour le briser méthodiquement. (Contient les épisodes US Punisher (2026) 1-7, inédits) 20.99 €

X-MEN OF APOCALYPSE (panini.fr) (Pas de note) - Panini Comics 04/11/2026 -- Panini Comics Jeph Loeb, Simone Di Meo Il y a des années, Légion a tué Charles Xavier dans le passé, donnant naissance à une nouvelle ligne temporelle dans laquelle Apocalypse règne sur ce qu’il reste du monde et où Magnéto fonde les X-Men. Ces derniers ont renversé le tyran et renvoyé Bishop dans le passé pour réparer les choses. Mais Apocalypse, Magnéto et ses X-Men ont survécu… (Contient les épisodes US X-Men of Apocalypse Alpha (2025) 1, X-Men of Apocalypse (2025) 1-4, X-Men of Apocalypse Omega (2026) 1 et Giant-Size Age of Apocalypse (2025) 1 (II), inédits) 22 €