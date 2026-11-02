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Supergirl

Supergirl sortira le 4 novembre 2026 en DVD et Blu-Ray

Par Source: Fnac 0
Supergirl sortira le 4 novembre 2026 en DVD et Blu-Ray
Plus que deux petits jours

Petite news rapide afin de signaler que Supergirl va enfin être proposé en DVD et Blu-ray. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu au cinéma, vous avez donc une nouvelle chance de voir le long-métrage de Craig Gillespie avec Milly Alcock dans le rôle titre. La sortie aura lieu ce mercredi 4 novembre. Le tarif va dépendre de ce que vous choisissez (de 19.99€ pour le DVD à 34.99€ pour le steelbook Blu-Ray / 4K).

Quant à ceux qui n'ont pas aimé le film, n'hésitez pas à vous réorienter sur le comics qui a plus ou moins inspiré le film mais qui, surtout, a mis bien plus de monde d'accord. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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Supergirl

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Réalisateur : Craig Gillespie
Sortie : 26/06/2026

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