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Ghost Rider

[Preview] Ghost Rider : Kushala #1

Par Source: Bleeding Cool 0
[Preview] Ghost Rider : Kushala #1
Une aventure effrénée à travers le passé, le présent et le futur de l'univers Marvel !

La preview de Ghost Rider : Kushala #1 a été dévoilée. L'équipe créative est composée de Taboo, B. Earl, Guillermo Sanna et Vanesa R. Del Rey. La cover est signée Kyle Charles. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 4 novembre pour 7.99$.

CÉLÉBREZ LE MOIS DU PATRIMOINE AMÉRINDIEN AVEC KUSHALA, LA GHOST RIDER DU PASSÉ, DU PRÉSENT ET DU FUTUR ! Taboo, du groupe The Black Eyed Peas, et B. Earl s'associent aux artistes Guillermo Sanna et Vanesa R. Del Rey pour une aventure effrénée à travers le passé, le présent et le futur de l'univers Marvel ! Kushala est la Sorcière Suprême du XIXe siècle et une Ghost Rider surnommée la « Spirit Rider » — la seule à avoir réussi à dompter son Esprit de la Vengeance. Mais lorsque sa lignée ancestrale est prise pour cible, c'est le chaos total ! Ce numéro spécial, publié à l'occasion du Mois du Patrimoine amérindien, rassemble les épisodes de la série à succès GHOST RIDER: KUSHALA, issue de la collection « Infinity Comic » !

 

En manque de lecture ? Voici quelques conseils :

 

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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